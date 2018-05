Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba54701-46e1-4689-9a89-f29ba343cf59","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A helyszínelés idejére a 46-os út ezen szakaszát lezárták.","shortLead":"A helyszínelés idejére a 46-os út ezen szakaszát lezárták.","id":"20180519_halalos_baleset_kuncsorba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba54701-46e1-4689-9a89-f29ba343cf59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5d8a4a-25ba-4ef7-8dd7-83aff8608ace","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180519_halalos_baleset_kuncsorba","timestamp":"2018. május. 19. 12:13","title":"Halálos baleset történt Kuncsorbánál, három autó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa0c526-b1db-46d8-8221-6d28edbec79c","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legdrágább fűszerévé vált a vanília, amelynek ára az utóbbi időben a többszörösére ugrott. Fő termőhelyén, Madagaszkáron gyilkosságok és erdőirtások kísérik a termesztését.","shortLead":"A világ egyik legdrágább fűszerévé vált a vanília, amelynek ára az utóbbi időben a többszörösére ugrott. Fő...","id":"201816__vaniliainseg__arrobbanas__szintetikus_potlas__aromabomba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daa0c526-b1db-46d8-8221-6d28edbec79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8686cb67-3ec2-4d3d-b491-bc4eff2f07df","keywords":null,"link":"/gazdasag/201816__vaniliainseg__arrobbanas__szintetikus_potlas__aromabomba","timestamp":"2018. május. 19. 08:45","title":"Ciklonok, korrupció és gyilkosságok: ne csodálja, hogy egekben a vanília ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","shortLead":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","id":"20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3ec11a-8e6b-40b5-9df8-3a605ffe12e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","timestamp":"2018. május. 18. 09:42","title":"Lett egy Fővárosi Államtitkárság, csak még nem tudni, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0517975-f973-409f-93de-a3d2a19666ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabadság, egyenlőség, camembert - ez a jelszava a legújabb francia lázadásnak. Harminc, egyenként több Michelin csillaggal rendelkező séf írta alá azt a felhívást, amely eredetileg a Libération című napilapban jelent meg, de az egész francia sajtó átvette. Mert itt komoly nemzeti ügyről van szó. ","shortLead":"Szabadság, egyenlőség, camembert - ez a jelszava a legújabb francia lázadásnak. Harminc, egyenként több Michelin...","id":"20180520_Nagy_atveres_keszul_kitort_a_nagy_francia_camembertforradalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0517975-f973-409f-93de-a3d2a19666ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5fe04c-9d50-4b02-9e12-3465bf9219d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Nagy_atveres_keszul_kitort_a_nagy_francia_camembertforradalom","timestamp":"2018. május. 20. 09:02","title":"Nagy átverés készül, kitört a nagy francia camembert-forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e853be-ac26-4542-9b00-899254e1d115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hihetetlen, mik vannak ebben az országban.","shortLead":"Hihetetlen, mik vannak ebben az országban.","id":"20180518_Tornado_volt_Sellyenel__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e853be-ac26-4542-9b00-899254e1d115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78391fa-815a-4316-8dcc-c4afff672b53","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tornado_volt_Sellyenel__video","timestamp":"2018. május. 18. 14:28","title":"Tornádó volt Sellyénél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Potenciális terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok Franciaországban, és két egyiptomi származású férfit, egy testvérpárt őrizetbe vettek – jelentette be Gérard Collomb francia belügyminiszter a BFMTV francia hírtelevízióban pénteken.","shortLead":"Potenciális terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok Franciaországban, és két egyiptomi származású férfit...","id":"20180518_Terrortamadast_akadalyoztak_meg_Franciaorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dc3b4a-a5ff-47eb-9a6f-d8120d710025","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Terrortamadast_akadalyoztak_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2018. május. 18. 09:38","title":"Terrortámadást akadályoztak meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e55ea5-e911-49ae-992a-caf5f3a08cdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jordánia tiszteletbeli konzulja lassan hazajár a Házba.","shortLead":"Jordánia tiszteletbeli konzulja lassan hazajár a Házba.","id":"20180518_Most_is_ott_volt_a_Parlamentben_a_nemzetbiztonsagi_kockazat_Zaid_Naffa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e55ea5-e911-49ae-992a-caf5f3a08cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2324d60b-1d10-4fb0-8aed-729ee97f5442","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Most_is_ott_volt_a_Parlamentben_a_nemzetbiztonsagi_kockazat_Zaid_Naffa","timestamp":"2018. május. 18. 11:38","title":"Most is ott volt a Parlamentben a nemzetbiztonsági kockázat, Zaid Naffa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Bősz Anett hátat fordított a P-nek, komoly bajba kerülhet, 100 milliónál is többet bukhatnak. Három napjuk van.","shortLead":"Miután Bősz Anett hátat fordított a P-nek, komoly bajba kerülhet, 100 milliónál is többet bukhatnak. Három napjuk van.","id":"20180518_Karacsony_Gergely_Mellar_Tamassal_mentene_meg_a_Parbeszed_frakciojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cb48d0-f8f5-4929-9af1-caac055f636b","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Karacsony_Gergely_Mellar_Tamassal_mentene_meg_a_Parbeszed_frakciojat","timestamp":"2018. május. 18. 14:42","title":"Karácsony Gergely Mellár Tamással mentené meg a Párbeszéd frakcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]