Az elmúlt 15-20 évben Magyarországon is felfutóban van egyes, jellemzően magyar gyártású darabok gyűjtése -mondta el a Pénzcentrumnak ifj. Gubányi István, a Regiment játéküzlet társtulajdonosa. A régi játék kereskedő és gyűjtő azt is elmondta , hogy költséges hobbiról van szó.

Az igazán antik játék, ami már gyűjtői szinten is komolynak számít, azaz jobbára szinte csak 60-70 év körüli tehetősebb gyűjtők foglalkoznak vele, kizárólag az 1945-ös évet megelőzően gyártott áru. Ezek közé tartoznak egyebek között az óraműves és elektromos lemezjátékok, autók, katonai járművek, massé katonák/figurák és az ólomkatonák is. Fontos, hogy ezek szinte kizárólag német gyártmányú darabok (Ilyen például a Märklin, a Bing, a Lineol, az Elastolin). Ezekkel azonban Magyarországon csak elvétve foglalkoznak gyűjtők.

Aki hazai játékot gyűjt, jellemzően 1989-ig készült termékekre utazik. Az egyik csoportba azok a játékok tartoznak, melyeket állami vállalatok gyártottak, a másikba pedig a "maszek", kisipari játékkészítők által létrehozott darabok.

A szocialista időkben készült állami játékok, melyek ma is nagy sikernek örvendenek a gyűjtők körében, jellemzően néhány ismert gyárból kerültek ki. Ezek egyike volt a Lemezárugyár (ELZET), aminek égisze alatt olyan darabok futnak még ma is nagyon, mint például a Törpeautó, Roli Zoli, különböző járművek, a Közlekedési játék, Tolató/Rakodó vonat, Holdrakéta, Űr/Holdautó, vagy jelen pillanatban az egyik legnépszerűbb gyűjtői magyar préda, a Rába kamion. Ez utóbbiak állapottól függően 15-60 ezer forintot is érhetnek, míg egy holdjárgány 20-25 ezret kóstálhat, a ritkább verziók darabjaiért viszont, akár ennek a többszörösét is elkérhetik.

Az ELZET mellett híresek itthon a PV, azaz Pénzverde "Előre", "Pannónia" illetve "Helikon" villanyvasútjai is, melyek közül a helikonosok a legritkábbak, így ezek ára akár 300 000 forinttól is indulhat, míg a Pannóniák 200 000 forint között mozognak.

A Budapesti Játékgyár (BPJ) bár egy rövid ideig regnáló cég volt, játékai közül nagyon kevés maradt meg, így most igazán drága daraboknak minősülnek. Egy Csepel mentőautó például simán a 100 ezer forint fölötti kategóriába tartozik.

A Debreceni Műanyag feldolgozó és Gombkészítő Ktsz. (DMSZ) játékait is érdemes megemlíteni, hiszen a vállalat - ami leginkább járműveket gyártott - termékei nagy népszerűségnek örvendek manapság. Úgy mint például a Csepel Bulldog teherautó, Ikarus 55 (faros) autóbusz, néhány személyautó, és a guruló állatok. Ezek közül a kevésbé favorizáltak 3-10 ezer forintok, míg a ritkábbak akár 10-80 ezer forintot is érhetnek. További részletek és tippek a Pénzcentrum cikkében.

