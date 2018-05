Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d7d2230-f47f-4203-b865-e863d92cc7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen előnytelen megállapodásokat kötött az MSZP a választás előtt, és fogalmuk sincs arról, miért mennyit adtak.","shortLead":"Különösen előnytelen megállapodásokat kötött az MSZP a választás előtt, és fogalmuk sincs arról, miért mennyit adtak.","id":"20180519_60_millioba_kerult_Fodor_de_mennyit_is_hozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d7d2230-f47f-4203-b865-e863d92cc7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce00c06-8e4c-4b7f-92bd-b5268249ac05","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_60_millioba_kerult_Fodor_de_mennyit_is_hozott","timestamp":"2018. május. 19. 08:31","title":"60 millióba került Fodor, de mennyit is hozott? - így igazán izgalmasak ezek válaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan Markle.","shortLead":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan...","id":"20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41853ca-9226-4eb2-a892-8f22a66365cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. május. 19. 11:35","title":"A Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b4c96f-a028-4c90-a00c-eebb75c9e3a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon erősíthet a Samsonite.","shortLead":"Magyarországon erősíthet a Samsonite.","id":"20180518_Ujabb_vilagceg_hozza_Magyarorszagra_a_gyartast_Azsiabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b4c96f-a028-4c90-a00c-eebb75c9e3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d118921-9180-42ce-b4eb-e9c625b0f685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Ujabb_vilagceg_hozza_Magyarorszagra_a_gyartast_Azsiabol","timestamp":"2018. május. 18. 17:53","title":"Újabb világcég hozhatja Magyarországra a gyártást Ázsiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"A csalódott fiatalok álltak az áprilisi százezres kormányellenes tüntetés élére, és ezt aligha ellenpontozza Orbán demográfiai súlypontú kormányzási ígérete.","shortLead":"A csalódott fiatalok álltak az áprilisi százezres kormányellenes tüntetés élére, és ezt aligha ellenpontozza Orbán...","id":"201816__uldozott_civilek__felelos_fiatalok__demografiai_sulypont__talpra_ejtett_nemzedek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abcdc88-df68-4e88-9ff9-10b59ec06ada","keywords":null,"link":"/itthon/201816__uldozott_civilek__felelos_fiatalok__demografiai_sulypont__talpra_ejtett_nemzedek","timestamp":"2018. május. 19. 15:30","title":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most valamiben egyetértett vele. De azért kritizálta is az illiberális demokráciát.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most...","id":"20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ced485-7d33-4aa8-9ed7-788b4188033c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","timestamp":"2018. május. 19. 18:43","title":"Fukuyama végre egyetértett Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d74e6ad-7026-4410-99cb-302eb10e9bef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","timestamp":"2018. május. 20. 12:00","title":"Ez történt: elárulta a Google, melyik magyar városokban frissítik a Street View képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes meghívót küldött ki a HMD Global egy moszkvai eseményre. Ott lesznek a cég vezetői, így szinte biztos, hogy új okostelefon(ok) bemutatásáról lesz szó.","shortLead":"Rejtélyes meghívót küldött ki a HMD Global egy moszkvai eseményre. Ott lesznek a cég vezetői, így szinte biztos...","id":"20180520_hmd_global_meghivo_moszkvai_esemeny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffe20a6-51d8-4407-bccb-78eaf17c8954","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_hmd_global_meghivo_moszkvai_esemeny","timestamp":"2018. május. 20. 08:03","title":"Izgalmas kérdés: mit fog bemutatni Moszkvában a Nokia telefonok gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa0c526-b1db-46d8-8221-6d28edbec79c","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legdrágább fűszerévé vált a vanília, amelynek ára az utóbbi időben a többszörösére ugrott. Fő termőhelyén, Madagaszkáron gyilkosságok és erdőirtások kísérik a termesztését.","shortLead":"A világ egyik legdrágább fűszerévé vált a vanília, amelynek ára az utóbbi időben a többszörösére ugrott. Fő...","id":"201816__vaniliainseg__arrobbanas__szintetikus_potlas__aromabomba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa0c526-b1db-46d8-8221-6d28edbec79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8686cb67-3ec2-4d3d-b491-bc4eff2f07df","keywords":null,"link":"/gazdasag/201816__vaniliainseg__arrobbanas__szintetikus_potlas__aromabomba","timestamp":"2018. május. 19. 08:45","title":"Ciklonok, korrupció és gyilkosságok: ne csodálja, hogy egekben a vanília ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]