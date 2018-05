Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a dugó, teljes szélességben lezárták az autópályát. ","shortLead":"Több kilométeres a dugó, teljes szélességben lezárták az autópályát. ","id":"20180521_Teljesen_beallt_az_M3as_inkabb_ne_menjen_arra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adbbe87-bb83-4b06-bcb8-1982871a4c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Teljesen_beallt_az_M3as_inkabb_ne_menjen_arra","timestamp":"2018. május. 21. 19:07","title":"Teljesen beállt az M3-as, inkább ne menjen arra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több milliárd fontig terjedő pénzbüntetésekkel sújtaná a brit kormány azokat a globális közösségi médiaportálokat, amelyek nem akadályozzák meg illegális - például zaklató, fenyegető, vagy terrorcselekményre buzdító - tartalmak megjelenítését felületeiken.","shortLead":"Több milliárd fontig terjedő pénzbüntetésekkel sújtaná a brit kormány azokat a globális közösségi médiaportálokat...","id":"20180520_Milliardokra_buntetne_a_brit_kormany_az_illegalis_tartalmakat_kozo_kozossegi_portalokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d903ab0-f05f-49b5-9550-cf2e394f5c93","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Milliardokra_buntetne_a_brit_kormany_az_illegalis_tartalmakat_kozo_kozossegi_portalokat","timestamp":"2018. május. 20. 12:39","title":"Milliárdokra büntetné a brit kormány az illegális tartalmakat közlő közösségi portálokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem rakják be a kormányalakítást a közlönybe.","shortLead":"Nem rakják be a kormányalakítást a közlönybe.","id":"20180520_Tovabb_akadalyozza_a_spanyol_kormany_a_katalan_fuggetlenseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32b3e0-c3d0-4d5f-a5c1-fccc388548b5","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Tovabb_akadalyozza_a_spanyol_kormany_a_katalan_fuggetlenseget","timestamp":"2018. május. 20. 15:28","title":"Tovább akadályozza a spanyol kormány a katalán függetlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","shortLead":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","id":"20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a9980c-97f4-4429-8b16-6bdaab95d6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","timestamp":"2018. május. 21. 16:54","title":"Orbán nagy példaképe folytatja a kíméletlen tisztogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798eb841-2745-4a69-a984-a90db69a748c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak akiknek már a rükverc gondolatától görcsbe szorul a gyomruk. Ennek azonban nem feltétlenül kell így lennie.","shortLead":"Vannak akiknek már a rükverc gondolatától görcsbe szorul a gyomruk. Ennek azonban nem feltétlenül kell így lennie.","id":"20180521_ford_focus_tolatokamera_tolatas_hud_vezetoi_segedlet_veszfekezo_parkolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798eb841-2745-4a69-a984-a90db69a748c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4a3dfb-d2be-417f-ab82-ffefe5288e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_ford_focus_tolatokamera_tolatas_hud_vezetoi_segedlet_veszfekezo_parkolas","timestamp":"2018. május. 21. 06:41","title":"Nem szeret tolatni? A Ford sokkal könnyebbé teszi a dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték eddig. Az M5S a Liga pártszövetség részvételével formálódó populista kabinet várhatóan több szempontból is szembemegy az EU politikájával.","shortLead":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték...","id":"20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde1c4b3-4408-4c02-a4ae-51c93b6328d1","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","timestamp":"2018. május. 21. 18:52","title":"Szinte ismeretlen jogászprofesszor lehet a populista olasz kormány feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","shortLead":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","id":"20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f4bd41-8f80-4262-9aed-7ff4a48f8c8d","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. május. 21. 11:16","title":"Elkapták a férfit, aki szuronnyal ölt meg egy másikat Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f34314-463c-4cb0-b1e5-6ab9839e6fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Való igaz, hogy az elmúlt időszakban nagyban átalakultak a tartalomfogyasztási szokásaink, azonban kár tagadnunk, az internetezés mellett még ma is imádunk tévézni – állítja nézettségi kutatásokra és saját adataira alapozva az Invitel. A szolgáltató szerint az adás minőségét HD alatt egyre kevesebben tartják elfogadhatónak.","shortLead":"Való igaz, hogy az elmúlt időszakban nagyban átalakultak a tartalomfogyasztási szokásaink, azonban kár tagadnunk...","id":"20180520_tevenezes_tevezesi_szokasok_sportkozvetites_invitel_hd_minoseg_adas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f34314-463c-4cb0-b1e5-6ab9839e6fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4640c2-8a58-4a17-a895-5d06341212d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_tevenezes_tevezesi_szokasok_sportkozvetites_invitel_hd_minoseg_adas","timestamp":"2018. május. 20. 10:13","title":"Önnek milyen tévéje van otthon? Egyre több magyar nem adná HD alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]