Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiváltság csak a szentesi önkormányzat kötelékében álló cégek alkalmazottaira vonatkozik.","shortLead":"A kiváltság csak a szentesi önkormányzat kötelékében álló cégek alkalmazottaira vonatkozik.","id":"20180521_Szentesen_szabadnap_jar_a_nem_dohanyzo_dolgozoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2961fe8-9fc0-4d86-a809-40396354e883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Szentesen_szabadnap_jar_a_nem_dohanyzo_dolgozoknak","timestamp":"2018. május. 21. 13:58","title":"Szentesen szabadnap jár a nem dohányzó dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798eb841-2745-4a69-a984-a90db69a748c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak akiknek már a rükverc gondolatától görcsbe szorul a gyomruk. Ennek azonban nem feltétlenül kell így lennie.","shortLead":"Vannak akiknek már a rükverc gondolatától görcsbe szorul a gyomruk. Ennek azonban nem feltétlenül kell így lennie.","id":"20180521_ford_focus_tolatokamera_tolatas_hud_vezetoi_segedlet_veszfekezo_parkolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798eb841-2745-4a69-a984-a90db69a748c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4a3dfb-d2be-417f-ab82-ffefe5288e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_ford_focus_tolatokamera_tolatas_hud_vezetoi_segedlet_veszfekezo_parkolas","timestamp":"2018. május. 21. 06:41","title":"Nem szeret tolatni? A Ford sokkal könnyebbé teszi a dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök tavaly óta dolgoznak az új projekten, de csak az idei évben állt minden össze ahhoz, hogy élesben is el tudják indítani.","shortLead":"A rendőrök tavaly óta dolgoznak az új projekten, de csak az idei évben állt minden össze ahhoz, hogy élesben is el...","id":"20180522_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fd72f5-9f58-4cfd-9010-45038590f4d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","timestamp":"2018. május. 22. 06:41","title":"Új módszerrel, észrevehetetlenül is traffipaxoznak a magyar rendőrök, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"mi magunk\" elnevezésű csoportnak nincs létjogosultsága, mert a Jobbikban nincsenek platformok, és mert nem egyéni csoportokat, hanem minden magyart képvisel – üzente Toroczkai Lászlóéknak a Jobbik elnöksége. Ezzel a pártvezetés azt jelzi: érvényesíteni akarják a kongresszus döntését az ásotthalmi polgármesterrel szemben.","shortLead":"A \"mi magunk\" elnevezésű csoportnak nincs létjogosultsága, mert a Jobbikban nincsenek platformok, és mert nem egyéni...","id":"20180522_A_Jobbik_elnoksege_visszaut_Nincs_letjogosultsaga_Toroczkai_platformjanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be81dbd-d15e-439e-9d95-782403bb75e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Jobbik_elnoksege_visszaut_Nincs_letjogosultsaga_Toroczkai_platformjanak","timestamp":"2018. május. 22. 13:33","title":"A Jobbik elnöksége visszaüt: Nincs létjogosultsága Toroczkai platformjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","shortLead":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","id":"20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f4bd41-8f80-4262-9aed-7ff4a48f8c8d","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. május. 21. 11:16","title":"Elkapták a férfit, aki szuronnyal ölt meg egy másikat Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc2c2b1-bfd3-44a1-820b-da7b237951ca","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az emberek az embertelenségtől lesznek jobbak. Ezen a meggyőződésen alapul a mostani büntetőpolitikai kurzus. Ezért tiltották ki a jogszerűbb és emberibb börtönviszonyokért tevékenykedő civileket a börtönökből, ezért számolták föl a börtönrádiót, ezért tiltották el a beszélőkön a közvetlen érintkezéstől, a puszitól, öleléstől a rabokat és párjaikat, gyerekeiket, és ezért nincs mese a börtönben. A balassagyarmati műintézményben hét éven át működött a Mesekör. Nagyidős nehézfiúk alkottak és adtak elő mesejátékokat gyerekeiknek, szeretteiknek és egymásnak a börtönkápolnában.","shortLead":"Az emberek az embertelenségtől lesznek jobbak. Ezen a meggyőződésen alapul a mostani büntetőpolitikai kurzus. Ezért...","id":"20180521_A_meseauto_defektje_avagy_Orbaniaban_nincs_mese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc2c2b1-bfd3-44a1-820b-da7b237951ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c6b61e-bb0c-48b6-a452-71b81455c61f","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_A_meseauto_defektje_avagy_Orbaniaban_nincs_mese","timestamp":"2018. május. 21. 07:00","title":"A meseautó defektje, avagy Orbániában nincs mese - börtönvilág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás után kezdték azt használni. Még jó, hogy Pálffy milliós jutalmat kapott érte.","shortLead":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás...","id":"20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5574bdb8-9ae1-4240-a488-8f2c4a350c26","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","timestamp":"2018. május. 22. 10:31","title":"Kékhalál a választás estéjén: Pálffy Ilonáék programozott bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év múlva a feldolgozóipart és a kereskedelmet.","shortLead":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év...","id":"20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c266743-6caa-49fc-a9f8-70b56f8a4ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","timestamp":"2018. május. 22. 11:34","title":"Reszkess, Aldi, Lidl, Tesco – az agrárminiszter a gazdákkal vásároltatná fel a kereskedelmi láncokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]