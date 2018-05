Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9966a4b-cae4-4755-bad3-b229be5116e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Beck Zoli bandájának Nagyváradon törték fel a kisbuszát.","shortLead":"Beck Zoli bandájának Nagyváradon törték fel a kisbuszát.","id":"20180520_Elloptak_a_30y_zenekar_hangszereit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9966a4b-cae4-4755-bad3-b229be5116e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433f63a1-98fa-44fc-85c9-b9e91e3e0353","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Elloptak_a_30y_zenekar_hangszereit","timestamp":"2018. május. 20. 14:27","title":"Ellopták a 30Y zenekar hangszereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46642639-3be2-49b0-8233-b672446058e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","timestamp":"2018. május. 22. 12:15","title":"Menetrend szerinti busz borult az árokba Fehérvárnál, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","shortLead":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","id":"20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1975bcf9-2316-439c-8d14-71bdfeee1b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Német vicclap álhíréről „tudósítva” számolt be a köztévé, micsoda állapotok uralkodnak nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","shortLead":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","id":"20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ba6ac-b8ee-444c-89ad-465fa75320db","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","timestamp":"2018. május. 21. 20:52","title":"\"Páratlan katasztrófa\" volt a Lidl amerikai nyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f56598-ee6c-4669-95df-5d5c5048a20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gond csak az volt, hogy a hajómotort a német hatóságok körözték. ","shortLead":"A gond csak az volt, hogy a hajómotort a német hatóságok körözték. ","id":"20180522_Egy_komplett_hajomotor_volt_eldugva_egy_mikrobuszban_Zahonynal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42f56598-ee6c-4669-95df-5d5c5048a20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a805402-916b-45bb-aa75-c45f558172e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Egy_komplett_hajomotor_volt_eldugva_egy_mikrobuszban_Zahonynal","timestamp":"2018. május. 22. 10:14","title":"Egy komplett hajómotor volt eldugva egy mikrobuszban Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","shortLead":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","id":"20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c60c918-7986-48da-b057-fa44aec2f0ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","timestamp":"2018. május. 21. 18:56","title":"Részletes vallomást tett a sólyi kislány megölésével gyanúsított 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","shortLead":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","id":"20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c9d783-acaf-45f1-918b-3c09583c3d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","timestamp":"2018. május. 22. 09:10","title":"A gyerekek közel fele már hároméves kora előtt rendszeresen használ okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]