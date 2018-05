Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","shortLead":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","id":"20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e288037-3b7c-4254-9c7a-f34f84f66868","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Beérett az Orbán-álom, Dzsudzsák lelép az Emirátusokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt vevő idős emberre egy 30 éves szigetvári férfi.","shortLead":"A puska töltéséhez használt töltővessző benne maradt a fegyverben, azt lőtte ki egy másik, szintén a várjátékokon részt...","id":"20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfaac0d-cd06-4ba4-bcfa-9a26bd0da5da","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Meglottek_egy_ferfit_a_tatai_varjatekokon_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 21. 09:55","title":"Meglőttek egy férfit a tatai várjátékokon, életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi magunk néven indít platformot a Jobbikon belül Toroczkai László. De ehhez a párt vezetésének engedélyeznie kell, hogy platformok alakulhassanak a Jobbikban.","shortLead":"Mi magunk néven indít platformot a Jobbikon belül Toroczkai László. De ehhez a párt vezetésének engedélyeznie kell...","id":"20180522_Toroczkai_Laszlo_marad_a_Jobbikban_belul_kuzd_tovabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efdb5c5-3df1-4ca0-98b4-f402e21e519e","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Toroczkai_Laszlo_marad_a_Jobbikban_belul_kuzd_tovabb","timestamp":"2018. május. 22. 11:02","title":"Toroczkai László marad a Jobbikban, belül küzd tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","shortLead":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","id":"20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19792e66-f080-447f-9f90-f18231b287b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","timestamp":"2018. május. 21. 21:31","title":"Fotók: Teljesen kiégett a gyerekeket szállító busz az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3357ed-7724-4132-827d-8b0a85c13784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ennél sárgább térkép nem is létezik.","shortLead":"Ennél sárgább térkép nem is létezik.","id":"20180521_Remes_keddunk_lehet_riasztas_adtak_ki_az_egesz_orszagra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd3357ed-7724-4132-827d-8b0a85c13784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3903630b-86ab-484e-beda-d31702bac63e","keywords":null,"link":"/idojaras/20180521_Remes_keddunk_lehet_riasztas_adtak_ki_az_egesz_orszagra","timestamp":"2018. május. 21. 10:45","title":"Rémes keddünk lehet: riasztást adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","shortLead":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","id":"20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a155e-7b48-456e-a625-fce48b1400f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","timestamp":"2018. május. 21. 20:09","title":"Damaszkusz és környéke újra a kormány kezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két legutóbbi, a pünkösdi és húsvéti hosszú hétvégén összesen 23 ember halt meg közlekedési balesetben. ","shortLead":"A két legutóbbi, a pünkösdi és húsvéti hosszú hétvégén összesen 23 ember halt meg közlekedési balesetben. ","id":"20180522_kozlekedesi_baleset_punkosd_hosszu_hetvege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40283dbf-f7ac-49b7-bd3a-b37e2f9bc396","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_kozlekedesi_baleset_punkosd_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. május. 22. 09:25","title":"Megint tragikus a hosszú hétvége mérlege: 10 halott az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]