[{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly december elej után közel fél évnek kellett eltelnie, hogy újra nagyobb szabású akciót hirdessen a világ legnépszerűbb zenehallgató szolgáltatásaként működő Spotify.","shortLead":"Tavaly december elej után közel fél évnek kellett eltelnie, hogy újra nagyobb szabású akciót hirdessen a világ...","id":"20180521_spotify_elofizetes_olcson_akcio_3_honap_1_araert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f53a86-088e-49d2-92e8-3f963d1e2168","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_spotify_elofizetes_olcson_akcio_3_honap_1_araert","timestamp":"2018. május. 21. 09:03","title":"Korlátlan Spotify: 4800 forint helyett most 1600 forintot kell csak befizetnie, hogy 3 hónapig kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","shortLead":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","id":"20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffe5ba5-8a84-47b9-9bcf-c54ed9950550","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","timestamp":"2018. május. 21. 10:02","title":"Bíróságra mehetnek a fiatalok, akik miatt le kellett állítani a 2-es metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte a podgoricai közszolgálati televízió.","shortLead":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte...","id":"20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89c1956-53e3-452c-a5bc-49458b715a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","timestamp":"2018. május. 20. 14:05","title":"Ha ez az ország határkerítést emel a migránsok ellen, 25 kilométerre való drótot ajándékba kap Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata. A mérkőzésen a korábbi Orbán-kormány fejlesztési minisztere, Seszták Miklós is jelen volt.","shortLead":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata...","id":"20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4c6a13-2976-4375-b696-15d94f392e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","timestamp":"2018. május. 21. 12:30","title":"Kidobták az Indexet a Kisvárda meccséről, miután megérkezett Orbán korábbi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5924aba4-ccb6-4759-8b16-75074f44820a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaország után New Yorkban is jobban lazíthatnak majd a dolgozók.","shortLead":"Franciaország után New Yorkban is jobban lazíthatnak majd a dolgozók.","id":"20180520_Jokora_osszeget_fizethet_majd_az_a_ceg_amely_elvarja_a_dolgozoktol_a_munkaidon_tuli_emailezest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5924aba4-ccb6-4759-8b16-75074f44820a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da07591-f433-47a4-a213-cbf444dc47c2","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Jokora_osszeget_fizethet_majd_az_a_ceg_amely_elvarja_a_dolgozoktol_a_munkaidon_tuli_emailezest","timestamp":"2018. május. 20. 16:05","title":"Jókora bírságot fizethet majd az a cég, amely elvárja a dolgozóktól a munkaidőn túli emailezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mondhattak le a tízemeletes panel visszabontásáról, ez derült ki a Miniszterelnökség válaszleveléből, amelyet Márki-Zay Péternek küldtek. A polgármester korábban azt kérte, hogy a megüresedett lakásokat adják a városnak, amely azokat szociális alapon bérbe adhatná. Most erre a kérésre jött válasz: nem adják, és még a visszabontás terve is létezik.","shortLead":"Nem mondhattak le a tízemeletes panel visszabontásáról, ez derült ki a Miniszterelnökség válaszleveléből, amelyet...","id":"20180521_Megis_visszabonthatjak_a_tizemeletes_panelt_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce04328-eaab-4be2-bf42-f2754cf828cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Megis_visszabonthatjak_a_tizemeletes_panelt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. május. 21. 14:11","title":"Mégis visszabonthatják a tízemeletes panelt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Semmi sem igazolja, hogy baj lenne, ha kevesebben leszünk.","shortLead":"Semmi sem igazolja, hogy baj lenne, ha kevesebben leszünk.","id":"201820_ne_szulj_robotot_te_szuz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df853fd-fe4f-4cb8-83aa-700a0ed795e8","keywords":null,"link":"/itthon/201820_ne_szulj_robotot_te_szuz","timestamp":"2018. május. 21. 13:45","title":"Tóta W.: Ne szülj robotot, te szűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szinte nem telik el nap, hogy ne ejtenénk ki a szánkon azt a szót, hogy stressz. „Ne stresszelj ezen!”, „Micsoda stresszes nap!”, még ha olykor pozitív értelemben használjuk is: „Ezen most nem stresszelem magam”. ","shortLead":"Szinte nem telik el nap, hogy ne ejtenénk ki a szánkon azt a szót, hogy stressz. „Ne stresszelj ezen!”, „Micsoda...","id":"20180520_Aprocsepro_gondok__az_egyik_legartalmasabb_az_egeszsegre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549525a6-11cd-49e4-b5e0-9aa6407fd311","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180520_Aprocsepro_gondok__az_egyik_legartalmasabb_az_egeszsegre","timestamp":"2018. május. 20. 20:15","title":"Apró-cseprő gondok – az egyik legártalmasabb az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]