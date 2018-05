Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.

Áprilisban csaknem 6 milliárd forinttal nőtt, így 32,4 milliárd forintra ugrott a magyar kórházak adósságállománya – írta a Napi.hu.

A Magyar Államkincstár legfrissebb adatai szerint nyolc intézménynek egymilliárd forintnál is több adóssága van, közülük a Péterfy Sándor utcai kórháznak április végére a 2 milliárd forintos adósságot is sikerült meghaladnia. De Dél-pesti Centrumkórház (korábbi nevén Egyesített Szent István Szent László kórház) adósságállománya is megközelítette a 1,5 milliárd forintot.

Az már nem volna meglepő, ha egy hónap alatt 2-2,5 milliárd forinttal emelkedne a kórházi adósságállomány, a hatmilliárdhoz közeli növekedés viszont szokatlanul magas.