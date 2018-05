Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","id":"20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f54cce-a9de-4fed-9151-cb5dfeefa47a","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","timestamp":"2018. május. 22. 12:05","title":"A Liberálisok nélkül állítanak közös jelöltet az ellenzéki pártok az V. kerületi időközire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","shortLead":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","id":"20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5962-cf4d-4d92-93db-96abc3e771cc","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","timestamp":"2018. május. 22. 13:03","title":"Schmidt Mária benevezett a trollbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46642639-3be2-49b0-8233-b672446058e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","timestamp":"2018. május. 22. 12:15","title":"Menetrend szerinti busz borult az árokba Fehérvárnál, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7921a61c-5868-4366-a2e8-f17986fa83f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Étel és ital nélkül voltak összezsúfolva a parányi négylábúak, de már biztonságban vannak.","shortLead":"Étel és ital nélkül voltak összezsúfolva a parányi négylábúak, de már biztonságban vannak.","id":"20180521_Olasz_allatkinzo_karmaibol_mentettek_meg_31_tunderi_kiskutyat_a_zalai_rendorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7921a61c-5868-4366-a2e8-f17986fa83f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aced13-877d-427f-906d-b52e28c66043","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Olasz_allatkinzo_karmaibol_mentettek_meg_31_tunderi_kiskutyat_a_zalai_rendorok","timestamp":"2018. május. 21. 13:22","title":"Olasz állatkínzó karmaiból mentettek meg 31 tündéri kiskutyát a zalai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","shortLead":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","id":"20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c9d783-acaf-45f1-918b-3c09583c3d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","timestamp":"2018. május. 22. 09:10","title":"A gyerekek közel fele már hároméves kora előtt rendszeresen használ okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","shortLead":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","id":"20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4ec637-9a7d-41d4-9e42-9b96d5b43388","keywords":null,"link":"/sport/20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","timestamp":"2018. május. 22. 07:26","title":"Leisztinger: 10 ezer euróból 8-at csorgat vissza egy focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári táborok árai a tavalyi évhez képest valamelyest emelkedtek, a legdrágább táborok több mint negyedmillió forintba, a legolcsóbbak kevesebb mint tízezer forintba kerülnek.

","shortLead":"A nyári táborok árai a tavalyi évhez képest valamelyest emelkedtek, a legdrágább táborok több mint negyedmillió...","id":"20180522_Egyre_nepszerubbek_a_katonai_gyerektaborok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b53a6-102a-4fef-aba1-b99a040a3181","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Egyre_nepszerubbek_a_katonai_gyerektaborok","timestamp":"2018. május. 22. 10:14","title":"Egyre népszerűbbek a katonai gyerektáborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]