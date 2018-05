Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27a3d5fb-435f-4217-bee1-6e61fb6bb30c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr elvesztette uralmát az autó felett, és egy teherautó pótkocsijának ütközött.","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát az autó felett, és egy teherautó pótkocsijának ütközött.","id":"20180523_kozlekedesi_baleset_amerika_utah_rendori_uldozes_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a3d5fb-435f-4217-bee1-6e61fb6bb30c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b571bbd3-1660-4830-8fe3-01b70ac22a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_kozlekedesi_baleset_amerika_utah_rendori_uldozes_video","timestamp":"2018. május. 23. 04:01","title":"Meg akart lépni a rendőrök elől, komoly balesetet okozott az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c44c19-1f61-492a-bb24-2a0d5b9a93b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megmentené a Földön élő növény- és állatfajok jelentős többségét a klímaváltozás hatásaitól, ha az iparosodás előtti időkhöz képest a jelenlegi 2 helyett 1,5 Celsius-fokban sikerülne korlátozni a Föld felmelegedését – hangsúlyozzák a Kelet-angliai Egyetem kutatói.","shortLead":"Megmentené a Földön élő növény- és állatfajok jelentős többségét a klímaváltozás hatásaitól, ha az iparosodás előtti...","id":"20180522_globalis_felmelegedes_1_5_celsius_fok_klimavaltizas_csokkentese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c44c19-1f61-492a-bb24-2a0d5b9a93b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31aa4449-3010-45ea-b51a-322624a6d4c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_globalis_felmelegedes_1_5_celsius_fok_klimavaltizas_csokkentese","timestamp":"2018. május. 22. 07:02","title":"A globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokra csökkentéséért könyörög a Föld – ez rengeteg állatot megmentene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24-28 fok lesz, de napközben délnyugat felől zivatarok érkeznek. ","shortLead":"24-28 fok lesz, de napközben délnyugat felől zivatarok érkeznek. ","id":"20180522_Szinte_az_egesz_orszagban_lehetnek_ma_viharok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47dd35d-e89d-431e-940a-eb0fb1571448","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Szinte_az_egesz_orszagban_lehetnek_ma_viharok","timestamp":"2018. május. 22. 05:23","title":"Szinte az egész országban lehetnek ma viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","shortLead":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","id":"20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed1c28-d457-49a0-833b-5726fb3d4896","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","timestamp":"2018. május. 22. 13:21","title":"Nép-villanyautó: hamarosan jön a legolcsóbb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","shortLead":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","id":"20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d45be-c710-43ef-bc01-f1dce3540ad7","keywords":null,"link":"/sport/20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","timestamp":"2018. május. 23. 06:15","title":"A kudarcok ellenére Vranjes marad a Veszprém edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé szeretnének tenni.","shortLead":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé...","id":"20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c3ed55-7fad-4a59-acea-814ba8202491","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","timestamp":"2018. május. 22. 17:01","title":"Háromszáz dolgozó hiányzik a postától, bruttó 250 ezres bérrel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év múlva a feldolgozóipart és a kereskedelmet.","shortLead":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év...","id":"20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c266743-6caa-49fc-a9f8-70b56f8a4ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","timestamp":"2018. május. 22. 11:34","title":"Reszkess, Aldi, Lidl, Tesco – az agrárminiszter a gazdákkal vásároltatná fel a kereskedelmi láncokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet engedéllyel és adószámmal sem rendelkezett.","shortLead":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet...","id":"20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6acd628-f909-4f28-8447-a0aef8595bd8","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","timestamp":"2018. május. 23. 08:35","title":"Koszos pizzériát záratott be a Nébih Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]