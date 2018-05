Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","shortLead":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","id":"20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fcf47b-cf1b-45d5-bafd-59d5f2310a36","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","timestamp":"2018. május. 22. 13:08","title":"Orral előrebukva hajtott végre kényszerleszállást egy gép Szaúd-Arábiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","shortLead":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","id":"20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c11f5a-0fbd-4bf3-8114-4b7aa7fb959c","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","timestamp":"2018. május. 23. 16:53","title":"Ismerősök és rokonok is szépen keresnek Matolcsy épülő egyetemén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","shortLead":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","id":"20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19792e66-f080-447f-9f90-f18231b287b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","timestamp":"2018. május. 21. 21:31","title":"Fotók: Teljesen kiégett a gyerekeket szállító busz az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni hírportálra hivatkozva a Magyar Idők. ","shortLead":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni...","id":"20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d7e02d-4d35-4430-b54b-bdd8f5ae4577","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","timestamp":"2018. május. 23. 06:33","title":"Vége lehet a nyári balatoni rémálomnak: sűrítik a vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","shortLead":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","id":"20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c93dcea-395c-452f-847f-d20408948a8d","keywords":null,"link":"/sport/20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","timestamp":"2018. május. 22. 22:10","title":"Iniesta még egyszer visszament, hogy ücsörögjön a Nou Camp gyepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5983f95-4c11-4424-b7dd-2a5191c9d448","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Li, aki egy internetes kereskedőcég pályakezdő alkalmazottja volt Sanghajban, húsz nap után kilépett a munkahelyéről! Keresett egy másik munkahelyet, ott három hónapig bírta. Mindenki megdöbbent hiszen csak nemrég érkezett Kína egyik elmaradott vidékéről az ország legfejlettebb városába, Sanghajba, melyről sok fiatal csak álmodik a Mennyei Birodalomban. Miért lépett ki?- érdeklődött a BBC tudósítója, aki azt a választ kapta: 996.","shortLead":"Li, aki egy internetes kereskedőcég pályakezdő alkalmazottja volt Sanghajban, húsz nap után kilépett a munkahelyéről...","id":"20180522_996_ez_az_a_szam_amit_a_fiatal_munkavallok_gyulolnek_De_mit_takar_ez_a_szam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5983f95-4c11-4424-b7dd-2a5191c9d448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1265136a-808a-409b-8894-dc577df22558","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_996_ez_az_a_szam_amit_a_fiatal_munkavallok_gyulolnek_De_mit_takar_ez_a_szam","timestamp":"2018. május. 22. 14:12","title":"996, ez az a szám, amit a fiatal munkavállalók gyűlölnek. De mit takar ez a szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","shortLead":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","id":"20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54f1aff-8251-48dd-bc31-53afbba280ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","timestamp":"2018. május. 23. 09:41","title":"331 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3064a17-03ea-47f7-bfce-867a530d87ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mamának már kín a mamahotel.","shortLead":"A mamának már kín a mamahotel.","id":"20180523_Bepereltek_a_szulok_a_fiukat_mert_nem_akar_elkoltozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3064a17-03ea-47f7-bfce-867a530d87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595aef08-9c55-4320-a226-9115aa309071","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180523_Bepereltek_a_szulok_a_fiukat_mert_nem_akar_elkoltozni","timestamp":"2018. május. 23. 09:56","title":"Beperelték a szülők a fiukat, mert nem akar elköltözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]