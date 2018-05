Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45cfacd6-56e3-49b3-9a85-0e2593194f1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai fejlesztésű FGM-148 Javelin a világ leghatékonyabb páncéltörő rendszere, amelyből most az ukrán hadsereg is kapott 210 darabot. Akkor vetik be őket, ha ismét támadnának az oroszok.","shortLead":"Az amerikai fejlesztésű FGM-148 Javelin a világ leghatékonyabb páncéltörő rendszere, amelyből most az ukrán hadsereg is...","id":"20180522_fgm_148_javelin_panceltoro_raketa_ukrajna_ukran_hadsereg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45cfacd6-56e3-49b3-9a85-0e2593194f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583911a8-2a17-4234-8efb-8580ca53ba12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_fgm_148_javelin_panceltoro_raketa_ukrajna_ukran_hadsereg","timestamp":"2018. május. 22. 22:18","title":"Megjött Ukrajnába az amerikai páncéltörő ököl: először felrepül 150 méterre, majd felülről csap le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a554d5f6-bbaa-426e-8fd3-4f92424ca6ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének hetvennyolcadik évében elhunyt Berkovits György író, szociológus, a Mozgó Világ alapító szerkesztője – közölte a Szépírók Társasága.\r

\r

","shortLead":"Életének hetvennyolcadik évében elhunyt Berkovits György író, szociológus, a Mozgó Világ alapító szerkesztője – közölte...","id":"20180522_Meghalt_Berkovits_Gyorgy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a554d5f6-bbaa-426e-8fd3-4f92424ca6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da184aa2-0307-467d-8c83-d98469e83a0c","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Meghalt_Berkovits_Gyorgy","timestamp":"2018. május. 22. 15:18","title":"Meghalt Berkovits György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9c7cf6-17b0-410c-bcf7-b4d209bf5b41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legünnepeltebb 20. századi amerikai író szívelégtelenség miatt hunyt el.","shortLead":"Az egyik legünnepeltebb 20. századi amerikai író szívelégtelenség miatt hunyt el.","id":"20180523_Meghalt_Philip_Roth","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9c7cf6-17b0-410c-bcf7-b4d209bf5b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12230c3-0bf1-400f-a060-c39aca077a5a","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_Philip_Roth","timestamp":"2018. május. 23. 05:52","title":"Meghalt Philip Roth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d579cf50-286d-4754-9e67-f01665928765","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Régen volt olyan kevés meleg szereplő a hollywoodi filmekben, mint tavaly.","shortLead":"Régen volt olyan kevés meleg szereplő a hollywoodi filmekben, mint tavaly.","id":"20180523_keves_a_meleg_szereplo_a_filmekben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d579cf50-286d-4754-9e67-f01665928765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419a3ee5-e70f-453a-a7aa-8a97b723520a","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_keves_a_meleg_szereplo_a_filmekben","timestamp":"2018. május. 23. 11:13","title":"Több meleg szereplő kell a filmekbe – nem reális a mostani arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és az október.","shortLead":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és...","id":"20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff339d-9cc9-428c-afc4-201e0286e7b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","timestamp":"2018. május. 23. 08:03","title":"Ha felvillan a Chrome-ban ez a jelzés, jobb, ha nem gépeli tovább a jelszavát, de még a nevét sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b192a12-bb2b-47b7-baba-b05ea067ec8f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az izraeli sztártörténész azzal érvel új könyvében, hogy a globális kihívások korában egyre inkább egymástól fognak függeni a világ népei.","shortLead":"Az izraeli sztártörténész azzal érvel új könyvében, hogy a globális kihívások korában egyre inkább egymástól fognak...","id":"20180523_Orban_kedvenc_szerzoje_Orban_eszmejenek_bukasat_josolja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b192a12-bb2b-47b7-baba-b05ea067ec8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00cd66-fdcf-495d-8f58-695e3b0895cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Orban_kedvenc_szerzoje_Orban_eszmejenek_bukasat_josolja","timestamp":"2018. május. 23. 14:48","title":"Orbán kedvenc szerzője Orbán eszméjének bukását jósolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot és a Fideszt is. ","shortLead":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot...","id":"20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994bb651-df13-4789-9cdd-4c722c382495","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","timestamp":"2018. május. 23. 13:42","title":"A Fidesz szerint Soros-pénzből indítottak támadást ellenük és az ország ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az előző évektől eltérően 2018-ban nem a mesteremberek nyújthatják be közvetlenül a pályázatukat a Mesterek Mestere díjra, hanem az elégedett megrendelők ajánlhatják őket. A szakemberek szerénysége miatt volt szükség a változtatásra: sokan nem mertek pályázni.","shortLead":"Az előző évektől eltérően 2018-ban nem a mesteremberek nyújthatják be közvetlenül a pályázatukat a Mesterek Mestere...","id":"20180522_Tul_szerenyek_az_epitoipari_mesterek_a_megrendeloknek_kell_jelentkezni_helyettuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8e576b-6269-4fc6-8bb2-f578df32b848","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180522_Tul_szerenyek_az_epitoipari_mesterek_a_megrendeloknek_kell_jelentkezni_helyettuk","timestamp":"2018. május. 22. 13:33","title":"Túl szerények az építőipari mesterek, a megrendelőknek kell jelentkezni helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]