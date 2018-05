Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette el, a bántalmazó kapcsolatban fogant második pedig még magzatként meghalt. Ma két felnőtt gyereke van, de „élete párját” csak a negyedik házasságában találta meg.","shortLead":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette...","id":"20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45ac47-c212-4325-8406-1894cc75e99f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","timestamp":"2018. május. 24. 07:10","title":"Péterfy-Novák Éva: „Az érzelmi evolúciónk nem érte utol a szabadságunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik újabb dollármilliárdokkal növelni a nemzetközi szövetség bevételeit.","shortLead":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik...","id":"20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39350784-e372-4519-acd2-2a023dcc79d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","timestamp":"2018. május. 24. 06:17","title":"Irdatlanul sok pénzt nyomna a FIFA a nagy klubfociba, amiből nekünk csak kicsi van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554cc13-2c59-4aff-bdb2-b92ea35fc2c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt eddig is tudták, hogy a bonobók nagyon intelligensek és szociálisak, de a mostani megfigyelés különleges.","shortLead":"Azt eddig is tudták, hogy a bonobók nagyon intelligensek és szociálisak, de a mostani megfigyelés különleges.","id":"20180523_Csak_az_ember_segedkezik_tarsai_szulesenel__gondoltuk_eddig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d554cc13-2c59-4aff-bdb2-b92ea35fc2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d18cb4-3b61-401b-a0f3-66d2b5f7c429","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Csak_az_ember_segedkezik_tarsai_szulesenel__gondoltuk_eddig","timestamp":"2018. május. 23. 17:10","title":"Csak az ember bábáskodik társai szülésénél - gondoltuk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0af0553-7186-4a27-b251-10616b22b6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brüsszeli meghallgatása után Franciaországba utazott a Facebook első embere, ahol a világra szintén nagy befolyással lévő kollégájával találkozott.","shortLead":"Brüsszeli meghallgatása után Franciaországba utazott a Facebook első embere, ahol a világra szintén nagy befolyással...","id":"20180523_mark_zuckerberg_david_marcus_emmanuel_macron_europai_latogatas_fotok_ep_meghallgatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0af0553-7186-4a27-b251-10616b22b6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5138d-7ee8-45e0-96b8-8515535ef0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_mark_zuckerberg_david_marcus_emmanuel_macron_europai_latogatas_fotok_ep_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 23. 21:13","title":"Zuckerberg most turnézik Európában, 24 óra alatt 3 fényképet is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d4d6b0-6ca2-4682-80c4-a5d676fb150f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint a rétestészta, úgy húzódik az Apple és a Samsung vitája, amelynek a tétje komoly: egymilliárd dollár.","shortLead":"Mint a rétestészta, úgy húzódik az Apple és a Samsung vitája, amelynek a tétje komoly: egymilliárd dollár.","id":"20180522_apple_samsung_per_egymilliard_dollar_szabadalmi_vita","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d4d6b0-6ca2-4682-80c4-a5d676fb150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a5787-a1b2-461a-9ec3-a326cc31ecdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_apple_samsung_per_egymilliard_dollar_szabadalmi_vita","timestamp":"2018. május. 22. 15:03","title":"Húzódik a per: tényleg fizessen 1 000 000 000 dollárt a Samsung az Apple-nek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","shortLead":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","id":"20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccb7f49-45a5-460d-b2c4-ca373316e449","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 20:45","title":"Magyar családokat is evakuáltak a Hawaiin kitört vulkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét hallunk a videóban és kik készítették el azt.","shortLead":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét...","id":"20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666be847-894a-421d-ab47-898f1e4036d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","timestamp":"2018. május. 23. 11:03","title":"De milyen zene szól a videó alatt? Többé nem kell keresgetni, a YouTube azonnal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9c7cf6-17b0-410c-bcf7-b4d209bf5b41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legünnepeltebb 20. századi amerikai író szívelégtelenség miatt hunyt el.","shortLead":"Az egyik legünnepeltebb 20. századi amerikai író szívelégtelenség miatt hunyt el.","id":"20180523_Meghalt_Philip_Roth","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9c7cf6-17b0-410c-bcf7-b4d209bf5b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12230c3-0bf1-400f-a060-c39aca077a5a","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_Philip_Roth","timestamp":"2018. május. 23. 05:52","title":"Meghalt Philip Roth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]