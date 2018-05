Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm, egészen pontosan Kathleen Kennedy kirúgta a film rendezőit, Phil Lordot és Chris Millert. Nos, az első olyan Disney-féle Csillagok háborúja-filmet, amelynek nincs lelke. Pedig nagyon bizonygatja, hogy van neki. Kritika.","shortLead":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm...","id":"20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1254b-0a18-425a-9ac1-c5453d9e85cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","timestamp":"2018. május. 22. 15:27","title":"Ez a Han Solo csak egy vállrándítást érdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","id":"20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07373af-2122-405c-9351-69177841cbba","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","timestamp":"2018. május. 21. 18:23","title":"Népszava: Kiszáll a CBA-ból az alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra 318 forint lett egy euró, miután kiderült, hogyan kommentálta az MNB a kamatdöntést.","shortLead":"Újra 318 forint lett egy euró, miután kiderült, hogyan kommentálta az MNB a kamatdöntést.","id":"20180522_Nem_orulnek_Matolcsyek_uzenetenek_ujra_gyengul_a_forint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1e3334-dcdd-4b05-a29a-e09fbb5dadb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Nem_orulnek_Matolcsyek_uzenetenek_ujra_gyengul_a_forint","timestamp":"2018. május. 22. 15:28","title":"Nem örülnek Matolcsyék üzenetének, újra gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték eddig. Az M5S a Liga pártszövetség részvételével formálódó populista kabinet várhatóan több szempontból is szembemegy az EU politikájával.","shortLead":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték...","id":"20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde1c4b3-4408-4c02-a4ae-51c93b6328d1","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","timestamp":"2018. május. 21. 18:52","title":"Szinte ismeretlen jogászprofesszor lehet a populista olasz kormány feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b710bcc3-422a-4aef-b42f-f299f28280f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luis Fonsi mellett van még egy ember, akinek a köszönhetjük a világtörténelem egyik legtöbbször meghallgatott számát, a Despacitot. Ő a szintén Puerto Rico-i Daddy Yankee, akinek új száma van, be is jelentkezett a nyár slágere 2018 díjra.","shortLead":"Luis Fonsi mellett van még egy ember, akinek a köszönhetjük a világtörténelem egyik legtöbbször meghallgatott számát...","id":"20180523_Slagergyanu_uj_szama_van_a_Despacito_eloadojanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b710bcc3-422a-4aef-b42f-f299f28280f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173b795-a3f8-42c7-99ab-65f7c1ee8be7","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Slagergyanu_uj_szama_van_a_Despacito_eloadojanak","timestamp":"2018. május. 23. 09:51","title":"Slágergyanú: új száma van a Despacito előadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35736b24-98f4-477c-aa40-3df7f6fd008b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megvalósult a központi Kormányzati Adattrezor csak \"magyar módra\": mivel még nem épült ki a rendszer és nem lehet simán online feltölteni az adatokat, a rendőrség kötelékébe tartozó, fegyveres Állami Futárszolgálat rohangál az adathordozókkal. Sikerült beszélnünk olyan állami szervezetnél dolgozó informatikussal, aki szerint ennek a fapados, offline adattrezor-imitációnak nem sok értelme van, viszont egy csomó munkával, adminisztrációval és költséggel jár. Hogy mennyi (köz)pénzbe fáj mindez, arra a Belügyminisztérium nem válaszolt.","shortLead":"Megvalósult a központi Kormányzati Adattrezor csak \"magyar módra\": mivel még nem épült ki a rendszer és nem lehet simán...","id":"20180522_Pornot_is_menthetnenk_az_adattrezorjukba__mi_lett_az_Orbankormany_informatikai_gigaberuhazasabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35736b24-98f4-477c-aa40-3df7f6fd008b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79617225-56c3-4523-bc4c-e5846c8d2202","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Pornot_is_menthetnenk_az_adattrezorjukba__mi_lett_az_Orbankormany_informatikai_gigaberuhazasabol","timestamp":"2018. május. 22. 06:30","title":"„Pornót is beküldhetnénk az adattrezorba” – mi lett Orbánék informatikai gigaberuházásából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de egy elemi hiba folytán az adatokat bárki számára elérhetővé is tette.","shortLead":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de...","id":"20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7b82c6-a6d9-4d1f-90af-15e1c0d3b564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","timestamp":"2018. május. 21. 13:03","title":"Egy csúnya számítógépes hiba véletlenül feltárta, hol tartózkodnak éppen az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0569c16-2728-413e-a880-bb3f9a051ee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták a Surface Hub újabb változatát. A digitális tábla a szó szoros értelmében többfelhasználós lett, és egyfajta legóként több eszköz is egymás mellé építhető.","shortLead":"Bemutatták a Surface Hub újabb változatát. 