Első ötlete, a 48 csapatos vb már sínen van, 2026-ban ennyien lesznek ott a világbajnokságon és talán mi magyarok is beférünk ebbe a kvázi TOP ötvenbe. De a még csak formálódó újabb nagy kezdeményezéséből nekünk semmi sem jut, merthogy a klubokról van szó, és a magyar fociklubok Európa legrosszabban rangsoroltjai közé tartoznak. Infantino a klubok világbajnokságát reformálná meg radikálisan.

Klub-vb most is van, decemberben a legteljesebb nemzetközi érdektelenség mellett játszadoznak egymással a kontinensek elvben legjobb csapatai és a végén mindig az európai BL győztese nyer, sokszor a tartalékcsapatával. Ezen akar változtatni Infantino. De a lényeg az, hogy nem csak ő, hanem potenciális partnerei: a hatalmas anyagi lehetőségekkel rendelkező szaúdi, kínai és japán befektetők. Ők alakítanának egy nemzetközi konzorciumot, amely a FIFA-val karöltve szervezné a klub-vb-t. A befektetők azt ígérik, hogy a projekt megvalósulása 25 milliárd dolláros bevételt hozna a FIFA-nak 12 év alatt- írja a francia les Echos gazdasági lap.

A terv szerint 2021-ben rendeznék az első komoly klub-vb-t 24 csapat részvételével. A köztük elosztandó pénzdíj, amelyből a legjobban szereplők részesednének leginkább, 1,9 milliárd dollár lenne. Ez azért nagyon érdekes, mert jelenleg az európai BL-ben a csaknem 80 induló között elosztásra kerülő bevétel „csak” 1,5 milliárd euró. Vagyis a klub-vb sokkal vonzóbb lenne anyagi szempontból, mint a jelenlegi BL.

Kik vehetnének részt a 24 csapatos klub világbajnokságon?

12 európai, négy dél-amerikai együttes, továbbá Afrikából, Ázsiából és Észak-Amerikából két-két csapat, valamint Óceánia legjobbja selejtezőt játszana Dél-Amerika ötödik csapatával a részvételért. A 24-ik klub vélhetően az eseményt rendező ország bajnokcsapata lenne. Persze felvetődik a kérdés: milyen szisztéma alapján válasszák ki a 12 európait. A dolgok jelenlegi állása szerint a BL négy legjobbja, az Európa Liga négy elsője továbbá az UEFA rangsora szerint alakulna ki a mezőny.

Infantino még a június 14-én kezdődő vb előtt szeretné átverni a FIFA végrehajtó bizottságán az új klub-vb koncepcióját. Az európai szövetség viszont nagyon nagy fenntartással kezeli a tervet és ezt nyilatkozatban erősítette meg az UEFA és az ECA, az európai klubokat tömörítő szervezet. Aleksander Ceferin UEFA-elnök szerint a FIFA csak a top klubokra, vagyis a nagy pénzekre koncentrál. Az európai klubok többsége szerint viszont már most is betelt a versenynaptár, alig jut néhány hét regenerálódási idő az európai csapatok focistáinak. Kétségtelen, hogy jól keresnek, de ők is csak emberek és a szervezet teljesítőképességének természetes határai vannak. Az angol szövetség különösen élesen ellenzi az új koncepciót. A nemzeti bajnokságok már most is leértékelődőben vannak, de főként a nemzeti kupaküzdelmek. Már az utóbbi években is megfigyelhető volt, hogy a nemzeti kupákban, hogy a liga kupákról ne is beszéljünk, a nagy csapatok a második, harmadik vonalbeli játékosaikat szerepeltették. És ez érvényes a világ legrégibb kupaküzdelmére, az FA kupára is.

Ha a hatalmas jövedelemmel kecsegtető klub világkupából valóság lesz, beláthatatlan folyamatok indulhatnak el az európai klubfutballban. Még inkább a pénz lesz az úr, és ez a játék, amely pont azért népszerű, mert az esélytelen is nyerhet, végképp elveszti vonzerejét, legalábbis őshazájában, Európában. És akkor még szó sem esett arról, hogy Infantino, az ugyancsak komolytalan konföderációs kupából is nagy bevételt hozó, mini vb-t kreálna, ami halálra ítélné az UEFA idén induló kezdeményezését, az európai nemzetek ligáját.