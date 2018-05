Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5983f95-4c11-4424-b7dd-2a5191c9d448","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Li, aki egy internetes kereskedőcég pályakezdő alkalmazottja volt Sanghajban, húsz nap után kilépett a munkahelyéről! Keresett egy másik munkahelyet, ott három hónapig bírta. Mindenki megdöbbent hiszen csak nemrég érkezett Kína egyik elmaradott vidékéről az ország legfejlettebb városába, Sanghajba, melyről sok fiatal csak álmodik a Mennyei Birodalomban. Miért lépett ki?- érdeklődött a BBC tudósítója, aki azt a választ kapta: 996.","shortLead":"Li, aki egy internetes kereskedőcég pályakezdő alkalmazottja volt Sanghajban, húsz nap után kilépett a munkahelyéről...","id":"20180522_996_ez_az_a_szam_amit_a_fiatal_munkavallok_gyulolnek_De_mit_takar_ez_a_szam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5983f95-4c11-4424-b7dd-2a5191c9d448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1265136a-808a-409b-8894-dc577df22558","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_996_ez_az_a_szam_amit_a_fiatal_munkavallok_gyulolnek_De_mit_takar_ez_a_szam","timestamp":"2018. május. 22. 14:12","title":"996, ez az a szám, amit a fiatal munkavállalók gyűlölnek. De mit takar ez a szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a34c1f-c68f-490c-aa73-f0648c321c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autós-beszélgetős műsort fog vezetni, ahogy eddig a YouTube-csatornáján tette. A tévés öt éve nem volt képernyőn.","shortLead":"Autós-beszélgetős műsort fog vezetni, ahogy eddig a YouTube-csatornáján tette. A tévés öt éve nem volt képernyőn.","id":"20180523_D_Toth_Kriszta_visszater_a_tevekepernyore","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1a34c1f-c68f-490c-aa73-f0648c321c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1337d095-013f-4513-a514-2cada6e0c141","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_D_Toth_Kriszta_visszater_a_tevekepernyore","timestamp":"2018. május. 23. 17:27","title":"D. Tóth Kriszta visszatér a tévéképernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","shortLead":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","id":"20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a57f9d9-bda3-44b4-9b69-fac0a95f6a41","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","timestamp":"2018. május. 23. 21:42","title":"Végleg leállítják az eltűnt maláj gép utáni kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cbfe53-73b4-4e2f-b65f-3f714edd5368","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hatvanas években takarták el az eredeti homlokzatot, ami a jövő év végére nyerheti vissza eredeti pompáját.","shortLead":"A hatvanas években takarták el az eredeti homlokzatot, ami a jövő év végére nyerheti vissza eredeti pompáját.","id":"20180523_bontjak_a_corvin_aruhaz_badogboritasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0cbfe53-73b4-4e2f-b65f-3f714edd5368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a16dce-e429-456f-b518-2b1b38165be0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180523_bontjak_a_corvin_aruhaz_badogboritasat","timestamp":"2018. május. 23. 11:50","title":"Már bontják a Corvin áruház bádogborítását - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a910f7c5-d205-49ba-b8b9-ad95d2a8deed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Péntektől ismét emelkedik a gázolaj és a 95-ös benzin ára is, előbbi meghaladja, utóbbi megközelíti a lélektani 400 forintos határt.","shortLead":"Péntektől ismét emelkedik a gázolaj és a 95-ös benzin ára is, előbbi meghaladja, utóbbi megközelíti a lélektani 400...","id":"20180523_400_forint_fole_megy_a_gazolaj_ara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a910f7c5-d205-49ba-b8b9-ad95d2a8deed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b355da8-e12d-48f3-bd1f-266cb48a76c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_400_forint_fole_megy_a_gazolaj_ara","timestamp":"2018. május. 23. 15:32","title":"Már a gázolaj átlagára is átlépi a 400 forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergom-Kertvárosban új mélységekben az útminőség.","shortLead":"Esztergom-Kertvárosban új mélységekben az útminőség.","id":"20180524_Viragot_ultetett_a_Ketfarku_az_esztergomi_katyukba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e13bf3a-448b-4a95-933a-940da3853f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Viragot_ultetett_a_Ketfarku_az_esztergomi_katyukba","timestamp":"2018. május. 24. 12:36","title":"Virágot ültetett a Kétfarkú az esztergomi kátyúkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos huszadik századból gyűjt naplókat. A negyvenes években élő tinédzserek naplóbejegyzéseiből már egy könyvet is írt Kamasztükrök címmel. Horthy-kultuszról, aranykormítoszokról, nyilas szimpatizánsból hithű kommunistává lett cselédlányról és a naplók keresésére indított expedíciójáról is beszélgettünk a szerzővel.","shortLead":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos...","id":"20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98be4e16-5603-42d5-a8f3-79c3715ef1f7","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 24. 06:30","title":"Ennél intimebb nem is lehetne a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","shortLead":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","id":"20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f46d9c7-2542-43af-afdb-0947e13739be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","timestamp":"2018. május. 23. 06:03","title":"Gondjai lehetnek, ha az Avast antivírus fut a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]