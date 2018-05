Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"","category":"vilag","description":"Elszökött három ebolás beteg egy kongói kórházból; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány héten belül dől el, hogy sikerül-e megfékezni az újabb tömegjárványt; eközben Indiában közölték, hogy az ország déli részén lévő Kerala államban már tízen haltak meg az ott pusztító nipah-vírus okozta fertőzésben. \r

","shortLead":"Elszökött három ebolás beteg egy kongói kórházból; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány héten belül dől...","id":"20180523_Rossz_hirek_erkeznek_a_vegzetes_jarvanyok_frontjarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc068ef4-8ef0-46cf-b92e-d2f479d75261","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Rossz_hirek_erkeznek_a_vegzetes_jarvanyok_frontjarol","timestamp":"2018. május. 23. 15:27","title":"Rossz hírek érkeznek a végzetes járványok frontjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","shortLead":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","id":"20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a57f9d9-bda3-44b4-9b69-fac0a95f6a41","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","timestamp":"2018. május. 23. 21:42","title":"Végleg leállítják az eltűnt maláj gép utáni kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök külön terv kidolgozását ígérte az MS-13 néven elhíresült társaság megfékezésére.","shortLead":"Az amerikai elnök külön terv kidolgozását ígérte az MS-13 néven elhíresült társaság megfékezésére.","id":"20180524_tizezer_tagu_bunbandaval_szamolna_le_trump","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc8bea-b70a-4d4b-9bbb-2efba7793a93","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_tizezer_tagu_bunbandaval_szamolna_le_trump","timestamp":"2018. május. 24. 05:42","title":"Tízezer tagú bűnbandával számolna le Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","shortLead":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","id":"20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c11f5a-0fbd-4bf3-8114-4b7aa7fb959c","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","timestamp":"2018. május. 23. 16:53","title":"Ismerősök és rokonok is szépen keresnek Matolcsy épülő egyetemén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5f6f9f-c989-49be-848a-bec1ec3e925a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nonja, az orangután volt a bécsi állatkert első olyan állata, amelynek saját profilja volt a közösségi portálon. ","shortLead":"Nonja, az orangután volt a bécsi állatkert első olyan állata, amelynek saját profilja volt a közösségi portálon. ","id":"20180522_elpusztult_a_vilag_elso_facebookozo_majma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5f6f9f-c989-49be-848a-bec1ec3e925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00056c1-b247-4304-9359-8ee124b6e0d8","keywords":null,"link":"/elet/20180522_elpusztult_a_vilag_elso_facebookozo_majma","timestamp":"2018. május. 22. 15:49","title":"Elpusztult a világ első \"facebookozó\" majma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","shortLead":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","id":"20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b282b4-53b9-4ea6-a364-f7120ec8f433","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","timestamp":"2018. május. 22. 18:18","title":"Milliárdokkal tartoznak a kórházak, és megállíthatatlanul nő az adósságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713933c4-59ea-497b-b1dc-44bf1202673b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Koszhoz kell juttatni a kicsiket, hogy az immunrendszerük helyesen működjön.","shortLead":"Koszhoz kell juttatni a kicsiket, hogy az immunrendszerük helyesen működjön.","id":"20180522_Brit_tudos_a_tisztasagtol_lesznek_rakosak_a_gyerekek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=713933c4-59ea-497b-b1dc-44bf1202673b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ac154-6aa1-40d0-9be6-f260d8e9fa42","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Brit_tudos_a_tisztasagtol_lesznek_rakosak_a_gyerekek","timestamp":"2018. május. 22. 14:27","title":"Brit tudós: a tisztaságtól lesznek rákosak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négyszer tesztelték Oroszország új, állítólag végtelen hatótávolságú rakétáit, ám a nukleáris hajtóművelt felszerelt eszközök egyszer sem működtek megfelelően: az egyik negyven kilométert repült, de olyan is akadt, amely csak nyolc kilométerig bírta.","shortLead":"Négyszer tesztelték Oroszország új, állítólag végtelen hatótávolságú rakétáit, ám a nukleáris hajtóművelt felszerelt...","id":"20180522_A_foldbe_alltak_az_orosz_kiserleti_raketak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cab1ec6-1e26-4c33-a7d5-89dc7a8236e1","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_A_foldbe_alltak_az_orosz_kiserleti_raketak","timestamp":"2018. május. 22. 14:50","title":"A földbe álltak az orosz kísérleti rakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]