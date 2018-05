Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","shortLead":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","id":"20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b567edd-4591-4a9e-a8fc-e78895236435","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","timestamp":"2018. május. 28. 08:32","title":"\"Pókembernek\" nevezik a bevándorlót, aki az épületen felmászva mentett meg egy gyereket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93816e60-acd6-4e0b-adf5-ad2cc05cd3f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi férfi salakpályás tenisztorna szombati döntőjében legyőzte a német Peter Gojowczykot.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású...","id":"20180526_Fucsovics_tornat_nyert_ilyet_36_eve_nem_tudott_magyar_teniszezo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93816e60-acd6-4e0b-adf5-ad2cc05cd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa044112-63fe-49f2-ad15-8e913a8688d6","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Fucsovics_tornat_nyert_ilyet_36_eve_nem_tudott_magyar_teniszezo","timestamp":"2018. május. 26. 17:13","title":"Fucsovics tornát nyert, ilyet 36 éve nem tudott magyar teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik a szingapúri Csangi repülőtér legújabb, négyes terminálja. Az utasok imádják a sorok nélküli légikikötőt, s meg is jutalmazzák az osztályon felüli kiszolgálást: az átlagosnál többet költenek a reptéri boltokban. A már inkább bevásárlóközpontra emlékeztető repülőterek kénytelenek folyamatosan fejlődni, ha nem akarnak alul maradni az e-kereskedőkkel folytatott versenyben.","shortLead":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik...","id":"20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3eb2ca-8cb8-4669-bfa2-56fbbc59f927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","timestamp":"2018. május. 28. 14:00","title":"Mindenki nagyot kaszálna az elplázásodó repterek több százmillió utasán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","shortLead":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","id":"20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd199-3843-4809-a8fd-ae2b816a64dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2018. május. 28. 14:16","title":"A Fidelitas elnöke szerint hazajönnek a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt a Realban eltöltött időkről. 24 óra alatt visszakozott.","shortLead":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt...","id":"20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b8883-706f-42cf-ae06-b5f3d53c6a1d","keywords":null,"link":"/sport/20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","timestamp":"2018. május. 28. 09:25","title":"C. Ronaldo már arról beszélt, hogy marad Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy pillanatra sem lehet nyugodt az, aki wifit használ az okostelefonjával. Egy új vírus söpör végig a világon.","shortLead":"Egy pillanatra sem lehet nyugodt az, aki wifit használ az okostelefonjával. Egy új vírus söpör végig a világon.","id":"20180527_romaing_mantis_malware_wifi_routereken_at_fertoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b4f5ec-cea0-4f4d-a18f-b38ed8fd1234","keywords":null,"link":"/tudomany/20180527_romaing_mantis_malware_wifi_routereken_at_fertoz","timestamp":"2018. május. 27. 08:03","title":"Bármilyen telefonja van, most vigyázzon: nem válogat a készülékek között egy szélsebesen terjedő kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","shortLead":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","id":"20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d2d506-00a2-462d-92b4-cab0cd448fae","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","timestamp":"2018. május. 27. 11:43","title":"Kiderült, kivel fagyizott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021d31e-4280-48a4-8b79-ccb9b175ca6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180528_Tobb_mint_huszezer_dollart_keresett_ez_a_heteves_fiu_muanyag_palackok_begyujtesebol__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0021d31e-4280-48a4-8b79-ccb9b175ca6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21faa43c-8471-44cf-91ee-8681a88128ce","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Tobb_mint_huszezer_dollart_keresett_ez_a_heteves_fiu_muanyag_palackok_begyujtesebol__video","timestamp":"2018. május. 28. 10:29","title":"Több mint húszezer dollárt keresett ez a hétéves fiú műanyag palackok begyűjtéséből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]