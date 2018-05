A katari állami beruházási alap által finanszírozott hatalmas médiabirodalom már évek óta birtokolja a legnépszerűbb sportágak közvetítési jogát az Arab-félszigeten és Észak-Afrikában. De 2017 őszén megjelent a piacon egy magát „beoutQ” - nak nevező cég, amely a népszerű sporteseményeket egy sokkal olcsóbb dekódoló készülékkel és előfizetéssel szállította a rajongóknak. Szaúd-Arábia és Katar között már több mint egy éve kemény konfliktus zajlik. Megszűntek a diplomáciai kapcsolatok, Szaúd-Arábia szerint Katar a térségben Irán kezére játszik, márpedig a Közel-Keleten jelenleg a szunnita szaúdi királyság és a síita Irán közötti ellentét a fő konfliktus. Csak mellesleg: Donald Trump, legalábbis pillanatnyilag, minden lapját a szaúdiakra tette. De vissza tv jogvitához.

A katari cég információi szerint Szaúd-Arábiában a rendőrség begyűjti „beIN” dekódoló készülékeket a szállodákban, a nyilvános helyeken. Közben ugyanezeket a „beoutQ” technológia használatára kötelezi. De sokkal fontosabb az anyagi ösztönzés: a kalózcsatorna által kínált technika sokkal olcsóbb. A „beIN Media” az utóbbi egy évben előfizetői 17 százalékát vesztette el és sok százmillió dollárral csökkentek a bevételei.

A katari csatorna most a FIFA-hoz fordult, hiszen a cég a világszövetséggel kötött szerződést a foci vébé meccseinek exkluzív közvetítési jogáról. És most ez az igazi tét. A FIFA azt ígérte, vizsgálódik, hiszen ez a precedens a többi szerződést is veszélyeztetheti. De itt már nem fociról, hanem világpolitikáról van szó. És jelenleg Katar, amely egyébként a 2022-es vébé házigazdája, a mostani hatalmi felállás szerint nincs jó helyzetben. Persze a vébé nyitányáig még van két bő hét, és a diplomáciai lavírozásáról híres FIFA addig kitalálhat egy formulát, amely látszólag mindenkinek megfelel, de persze hosszú távon nem oldja meg a levajazott szerződések és az ezeket kijátszó modern technika között feszülő ellentéteket.