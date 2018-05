Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","shortLead":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","id":"20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd199-3843-4809-a8fd-ae2b816a64dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2018. május. 28. 14:16","title":"A Fidelitas elnöke szerint hazajönnek a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég igazgatóságának elnöke Mészáros lánya.","shortLead":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég...","id":"20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed705868-6e05-4e6a-a86a-9dd943783d2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","timestamp":"2018. május. 29. 06:37","title":"Kilőtt Mészárosék agrárcége, 46-szorosára növelték a profitjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","shortLead":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","id":"20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef6ace1-26e9-4769-ab64-0d7c61b2306a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","timestamp":"2018. május. 29. 12:19","title":"Elfogyott Kerényi Imre Magyar Krónikájának a tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél hónappal a választások után nem látszik, hogy Orbánnak feltűnt volna, hogy vége a kampányidőszaknak. Épp ellenkezőleg, elkezdte a következőt. Pedig még egy teljes év az EP-választásig. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél...","id":"20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c62e31-ec74-44cb-8e8e-0168b46ba468","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","timestamp":"2018. május. 27. 17:30","title":"Unja a kampányt? Mert Orbán már elkezdte a következőt, 12 hónapig tart majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte a tudnivalókat.","shortLead":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte...","id":"20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3322e98-8ca1-486c-a0a7-bdfcde47fc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Mikor éri meg a nagyszülőnek gyesre menni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","shortLead":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","id":"20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a46331e-a5b8-4e37-9e4a-61a64c6fbe21","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Ma dönt a Kúria a kémperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75415205-c9a9-496e-8511-bb19486706d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást, mert áprilisban Hubay György nyert, és parlamenti képviselő lett. Az MSZP a független Erdei Sándort támogatja, akinek Rokker Zsolti a művészneve. A Jobbik is.","shortLead":"A városban július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást, mert áprilisban Hubay György nyert, és parlamenti...","id":"20180528_Rokker_Zsolti_moge_allt_az_MSZP_Miskolcon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75415205-c9a9-496e-8511-bb19486706d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab9e85d-d401-40c6-9ba6-dfbe2b262c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Rokker_Zsolti_moge_allt_az_MSZP_Miskolcon","timestamp":"2018. május. 28. 12:26","title":"Rokker Zsolti mögé állt az MSZP Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik a mancsukat","shortLead":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik...","id":"20180527_Kutyaval_a_Balatonon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe70a2a-573c-427f-a0ad-ee945ef7ee95","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kutyaval_a_Balatonon","timestamp":"2018. május. 27. 15:59","title":"Kutyával a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]