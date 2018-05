Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Furcsa nyilatkozatot adott Ronaldo, távozhat a Real Madridból.","shortLead":"Furcsa nyilatkozatot adott Ronaldo, távozhat a Real Madridból.","id":"20180527_Cristiano_Ronaldo_elszolta_magat_a_BL_donto_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ba7cb-119f-4d63-926f-d568ac31cb41","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Cristiano_Ronaldo_elszolta_magat_a_BL_donto_utan","timestamp":"2018. május. 27. 08:04","title":"Cristiano Ronaldo elszólta magát a BL döntő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért gondolja, hogy Elon Musk téved.","shortLead":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért...","id":"20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43014f0-5f2c-4e94-b1cd-0a38b8ec3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","timestamp":"2018. május. 28. 15:03","title":"\"Szerintem téved\" – a volt Google-főnök gyorsan helyretette Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe kezdett az övezet és Izrael tengerpartjának határán - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe...","id":"20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50adb200-c1f9-4f51-b064-f18b233b9f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 19:23","title":"Izrael a tengerre is kerítést épít a Hamász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cd7fc9-c8bb-41ca-8211-6090d3946e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt a lányáról kérdezték. Megnéztük, hol tartanak ma a fejlesztések: Orbán Miniszterelnöksége el tud készülni 2018-ban, de a többinél még egy kapavágás sem történt. Tanulság? Több is van. Például aki túlságosan kíváncsi Orbán új irodájára, rendőrök között találja magát. ","shortLead":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint...","id":"20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4244b5da-2268-4452-9858-07debc751e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","timestamp":"2018. május. 29. 06:30","title":"Megnéztük, hogy áll a kormány Várba költözése, ránk szálltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b2511b-a9d3-42c4-84c9-ce0bb9e1b46f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Harry Potter szülőanyjának, J.K. Rowlingnak Robert Galbraith álnéven írt bestsellerein alapuló, C.B. STRIKE című hétrészes sorozat június 1-étől lesz látható az HBO GO-n.

\r

","shortLead":"A Harry Potter szülőanyjának, J.K. Rowlingnak Robert Galbraith álnéven írt bestsellerein alapuló, C.B. STRIKE című...","id":"20180528_Jon_a_JK_Rowlingkrimibol_keszult_sorozat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b2511b-a9d3-42c4-84c9-ce0bb9e1b46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc72671e-8044-4b7c-a6e3-b912d2c884d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Jon_a_JK_Rowlingkrimibol_keszult_sorozat","timestamp":"2018. május. 28. 14:45","title":"Jön a J.K. Rowling-krimiből készült sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","shortLead":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","id":"20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934b16e-a7a4-4871-91aa-3a5355079e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. május. 27. 14:55","title":"Az unió soros elnöke Orbán \"kottájából\" játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180527_Kivancsi_mit_lathatott_volna_250_ezer_forintos_jeggyel_a_BL_donton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f13ec1-debc-4b52-b491-41510e05a7f9","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Kivancsi_mit_lathatott_volna_250_ezer_forintos_jeggyel_a_BL_donton","timestamp":"2018. május. 27. 14:19","title":"Kíváncsi, mit láthatott volna 250 ezer forintos jeggyel a BL döntőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]