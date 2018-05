Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","id":"20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094824a8-00e4-447b-86f1-d7627bbf2e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","timestamp":"2018. május. 31. 08:21","title":"Itt járt eddig a Google autója, ami Magyarországot fotózza – ön látta már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem világos, egyes szakterületeknek miért van saját államtitkáruk, míg másoknak nincs.","shortLead":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem...","id":"20180531_allamtitkarok_kormany_orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6dcb4a3-7804-4d6d-b519-876ff673c3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_allamtitkarok_kormany_orban","timestamp":"2018. május. 31. 12:08","title":"Szijjártónál az űrkutatás, Gulyás és Kásler holtversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","shortLead":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","id":"20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea39fd-e8bc-46c0-a8d5-ebfb17be8187","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","timestamp":"2018. május. 30. 16:28","title":"Visszakéri a Jobbik Dúró Dóra mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be, Kocsis Ágnes harmadik mozifilmje várhatóan 2019 második felében érkezik a mozikba. ","shortLead":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be...","id":"20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8724eef8-c48a-4d0b-b95c-7d16443e6aa7","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","timestamp":"2018. május. 30. 12:32","title":"Mit tesz velünk a szeretet teljes hiánya? Készül Kocsis Ágnes új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a669a54-39c2-489b-a522-73b8a619a7fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több utas hagyja az autóját a manchesteri repülőtér közvetlen közelében található kis településen. Az egyik helyinek elege lett abból, hogy mindenki az utcájukban parkol.","shortLead":"Egyre több utas hagyja az autóját a manchesteri repülőtér közvetlen közelében található kis településen. Az egyik...","id":"20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a669a54-39c2-489b-a522-73b8a619a7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fbff7a-abc1-49bc-9c24-55c24abeeaec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","timestamp":"2018. május. 30. 13:21","title":"Nagyon meg fog lepődni az autós, ha leszáll a manchesteri repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok vezetői fogadták a kampánytámogatásaik elszámolását firtató kérdéseinket. Nézze végig a magyarázkodásaikat a lerázós sablonszövegtől a teljes önellentmondásig! ","shortLead":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok...","id":"20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800f43e-7f83-4bda-8612-4ae6de53558a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","timestamp":"2018. május. 30. 06:30","title":"\"Nem kell tájékoztatást adnom önnek\" – így számolnak el a kamupártok a kampánypénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel egy időben mutathatják be a sikerfilmeket. Még attól sem félnek, hogy a focivébé elrontja az idei bizniszt.","shortLead":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel...","id":"20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b0b61d-d526-4484-9db0-248f15145633","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","timestamp":"2018. május. 31. 12:17","title":"Visszasírja a szúnyogcsapkodós balatoni kertmozikat? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","shortLead":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","id":"20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c9468c-3a63-49fb-afd9-dc3d05ac0252","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","timestamp":"2018. május. 29. 21:04","title":"Fejbeverte, megfojtotta a korábbi mentős a fiatal lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]