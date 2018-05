Éppen a kecskeméti kisrepülőgépeket gyártó cég pécsi üzemének bokrétaünnepe után következett be a tragédia. Nem először zuhant le a cég kisrepülőgépe, igaz, a gyártó cég folyamatosan átalakult, ahogy a tulajdonosok is cserélődtek.

Szerdán tartották a Magnus Aircraft Zrt. pécsi üzemének bokrétaünnepét, a baleset másnap délelőtt történt, az MTI úgy tudja, hogy két szerelő vesztette életét. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint légiközlekedés veszélyeztetése miatt indítottak vizsgálatot.

A Magnus eFusion is, hasonlóan a Ballószögön tíz évvel ezelőtt gyártott Corvus Corone típusaihoz, kompozitból épült, könnyű, környezetbarát, van elektromos változata is. A kisgép elődeinek gyártása még 2004-ben kezdődött két fiatal vállalkozó ötlete nyomán. 2007-ben azonban egy tragédia vetett árnyékot a vállalkozásra, később pedig gazdasági ügyeik is ingataggá váltak, mindkét esetben nyomozás is folyt. A két ember halálát okozó baleset miatt eljárás is indult Kecskeméten, amelyben az idén februárban hoztak jogerős ítéletet, felmentették a vádlottakat, bizonyítottság híján. A megyei lap első tudósításai akkoriban még arról szóltak, hogy a szakmai bizottság szerint a gép típushibája idézhette elő a balesetet, de a hosszú eljárás során több szakértői vizsgálat ezt mégsem támasztotta alá. A cég mégis bebukott, uniós pénzekkel való visszaélés miatt is nyomoztak a vállalkozásnál, majd 2011-ben felszámolták.

Mindezzel együtt új cég alakult az akkori ballószögi polgármester támogatásával, 2014-ben egy új üzemet is átadtak Kecskeméten, erről a hvg.hu is beszámolt. Azt sem kerültük meg a cikkben, hogy a cég új gépe rokon a gyanús ügyekbe keveredett „előd” állítólag Kínában fejlesztett gépével.

Ősszel pedig a magyarnarancs.hu írt a szeptemberi új pécsi üzem alapkövének letételekor arról, hogy lényegében a cégek, bár újjáalakultak, mégis a mérnök gárdájuk, némi változással, de ugyanaz. A Magnus Aircraft Zrt., bár nem rendelkezik túl erős anyagi háttérrel, mégis Kínában és az Egyesült Államokban is terjeszkedik, de a pécsi gyár megépítéséhez 2 milliárd forint állami támogatást is kapott.

Szerdán ennek az újabb pécsi gyárnak volt a bokrétaünnepe, csütörtökön lezuhant egy gépük, két ember meghalt. Az eFusion a tíz évvel ezelőtt lezuhant kisgépek, a Corvus Coronék „leszármazottja” lehet, még akkor is, ha sok fejlesztésen is átesett.