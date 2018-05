Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219d9a4f-3836-4452-8f49-e6b2e49f150f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal több adatot láthat az orvos vagy a gyógyszerész a betegről, de nem kötelező mindent megadni.","shortLead":"Sokkal több adatot láthat az orvos vagy a gyógyszerész a betegről, de nem kötelező mindent megadni.","id":"20180530_Figyeljen_milyen_adatot_kozol_a_haziorvossal_Valtozas_jon_juliustol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219d9a4f-3836-4452-8f49-e6b2e49f150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbed6bc3-902d-41ce-9d5c-f5db22204bb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Figyeljen_milyen_adatot_kozol_a_haziorvossal_Valtozas_jon_juliustol","timestamp":"2018. május. 30. 18:06","title":"Figyeljen, milyen adatot közöl a háziorvossal! Változás jön júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték Arkagyij Babcsenko orosz ellenzéki újságíró halálát, hogy – magyarázatuk szerint – leleplezzék az életére törő orosz titkosszolgálatokat.","shortLead":"A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerint az ukrán hatóságok túl messzire mentek azzal, hogy megrendezték...","id":"20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4154f712-8539-4315-b364-1302b2a4c56c","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_elitelte_a_kijevi_almerenyletet_a_riporterek_hatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 31. 05:30","title":"Elítélte a kijevi álmerényletet a Riporterek Határok Nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","shortLead":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","id":"20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a78dd11-ca30-4cbc-931d-ce4007abfa46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","timestamp":"2018. május. 30. 10:26","title":"Rendőrautónak vezette a kocsit az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dúrótól a parlamenti mandátumát is elvehetik. Toroczkai június 23-án zászlót bont, ami nehezen értelmezhető másképp, mint hogy szakad a Jobbik.","shortLead":"Dúrótól a parlamenti mandátumát is elvehetik. Toroczkai június 23-án zászlót bont, ami nehezen értelmezhető másképp...","id":"20180529_Kizartak_Duro_Dorat_a_Jobbik_frakciobol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c97df84-c507-4a1f-b41b-a1014a2fc5b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kizartak_Duro_Dorat_a_Jobbik_frakciobol","timestamp":"2018. május. 29. 18:51","title":"Kizárták Dúró Dórát a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi, súlyos büntetésre számíthat.","shortLead":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi...","id":"20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9d6aba-a3cb-4439-be99-567daa98dce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","timestamp":"2018. május. 30. 11:03","title":"Ez nem vicc(es): van egy ország, ahol \"jogosítványhoz\" kötik, hogy valaki videót töltsön fel az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2997f46-f161-42b5-aa12-1ef0f44a2900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik Az állampolgár diadalmenete külföldön.","shortLead":"Folytatódik Az állampolgár diadalmenete külföldön.","id":"20180530_Magyarok_hoztak_el_a_fodijat_az_argentin_filmfesztivalrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2997f46-f161-42b5-aa12-1ef0f44a2900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f33ec-94c4-4f38-85d0-2f139017636b","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Magyarok_hoztak_el_a_fodijat_az_argentin_filmfesztivalrol","timestamp":"2018. május. 30. 11:20","title":"Magyarok hozták el a fődíjat az argentin filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea2d253-796d-4381-85a6-e752fbc188d6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mindenre odafigyelnek a szervezők, akik a jelek szerint mindenáron meg akarják akadályozni, hogy bármi is megzavarja a június 14-én kezdődő oroszországi labdarúgó-világbajnokságot. Néha talán túl is lőnek a célon.","shortLead":"Mindenre odafigyelnek a szervezők, akik a jelek szerint mindenáron meg akarják akadályozni, hogy bármi is megzavarja...","id":"20180531_Itt_a_foci_vilagbajnoksag_tiltolistaja__a_kerti_sutogetok_is_retteghetnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cea2d253-796d-4381-85a6-e752fbc188d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e9e53c-1508-417f-8596-4a41647e5543","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_Itt_a_foci_vilagbajnoksag_tiltolistaja__a_kerti_sutogetok_is_retteghetnek","timestamp":"2018. május. 31. 11:00","title":"Itt a foci-vb tiltólistája – a kerti sütögetők (is) retteghetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ec88fd-1762-4909-8c3c-4d6b3613236e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen az érkezőben lévő új generációs Golfból is lesz GTI változat, ami szokás szerint nem szenved majd erőhiányban.","shortLead":"Természetesen az érkezőben lévő új generációs Golfból is lesz GTI változat, ami szokás szerint nem szenved majd...","id":"20180530_300_loero_sport_auto_nyolcas_volkswagen_golf_gti_r_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97ec88fd-1762-4909-8c3c-4d6b3613236e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c19284-157f-4c75-9b52-9c4c3f8c2754","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_300_loero_sport_auto_nyolcas_volkswagen_golf_gti_r_tuning","timestamp":"2018. május. 30. 11:22","title":"300 lóerővel támad a legkeményebb nyolcas Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]