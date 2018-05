Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnöke, a hírszerzés volt vezetője.","shortLead":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt...","id":"20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bcaabf-8699-4e15-9a14-1eee248345a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. május. 31. 06:55","title":"Kim Dzsong Un jobbkezével tárgyalt az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Serena Williamsnek hívják.","shortLead":"Serena Williamsnek hívják.","id":"20180531_Latott_mar_szuperhost_eloben_Itt_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abc8a91-1b31-4e55-8280-37c1031448fe","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Latott_mar_szuperhost_eloben_Itt_van","timestamp":"2018. május. 31. 14:15","title":"Látott már szuperhőst élőben? Itt van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehetett utazni. ","shortLead":"Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehetett utazni. ","id":"20180531_Gazolas_miatt_egy_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9c024c-148c-4399-a2da-74576183f31a","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Gazolas_miatt_egy_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","timestamp":"2018. május. 31. 08:36","title":"Elgázolt egy embert a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","shortLead":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","id":"20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f9c04-3c8c-4e54-b862-9b342527930c","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","timestamp":"2018. május. 30. 09:21","title":"Kiadós sorosozással tarolta le a Twittert Trump kedvenc színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti ellen.\r

","shortLead":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti...","id":"20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69f2ed4-b6f7-45aa-9d38-0ac1b082574f","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","timestamp":"2018. május. 30. 08:33","title":"Videó: Argentína Messi mesterhármasával mutatta meg, mit tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell gondolkodnia azon, mihez kezd majd a temérdek tetoválásával, amelyek Hosszú Katinkára emlékeztetik őt. ","shortLead":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell...","id":"20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c74a7d-b0a9-4ec7-8ffe-cd63aac43ff7","keywords":null,"link":"/elet/20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","timestamp":"2018. május. 30. 09:55","title":"Rengeteg idő és sok pénz eltüntetni Shane Tusup Hosszúra emlékeztető tetoválásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiábavaló volt a fenyegetés és az alkudozás.","shortLead":"Hiábavaló volt a fenyegetés és az alkudozás.","id":"20180531_Nem_uszta_meg_az_EU_sem_Trump_kereskedelmi_haborujat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f26f3-5811-415c-9e3c-8fbdbcd5b2a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Nem_uszta_meg_az_EU_sem_Trump_kereskedelmi_haborujat","timestamp":"2018. május. 31. 16:47","title":"Trump élesítette az EU elleni kereskedelmi háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú Katinka és Shane Tusup nemcsak a magánéletben és a sportban, de az üzletben is társak (voltak). Kapcsolatuk megromlása azonban a vállalkozásaikat is visszavetheti – olvasható a friss HVG-ben.","shortLead":"Hosszú Katinka és Shane Tusup nemcsak a magánéletben és a sportban, de az üzletben is társak (voltak). Kapcsolatuk...","id":"20180531_hosszu_katinka_shane_tusup_uzlet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8746b-771d-452d-94bf-839caf633722","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_hosszu_katinka_shane_tusup_uzlet","timestamp":"2018. május. 31. 21:45","title":"Mi lesz Hosszú és Tusup közös bizniszével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]