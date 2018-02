A Georgia Financial Investments Kft. tulajdonosa Irakli Rekhviashvili, aki a Bank of Georgia magyarországi regionális képviseletének vezetője, korábban pedig Grúzia gazdasági minisztere is volt. Rekhviashvili rajta volt azokon a felvételeken, amelyeket az Index 2016 júniusában rögzített a Rogán köreihez tartozó Kertész Balázs ügyvéd irodája előtt. Két másik társával, a letelepedésikötvény-bizniszben is érdekelt Shabtai Michaelivel és Nika Gilauri volt grúz kormányfővel arról beszélgettek, hogy a magyar állami Eximbank hitelével erőműépítési projektbe fognának Magyarországon.

Rekhviashvili 2000 és 2012 között a Soros-féle Open Society Foundations programmenedzsere volt, és antikorrupciós kurzusokat tartott.

Testvére, Varlami Rekhviashvili ugyanakkor a MikroCredit Zrt.-ben érdekelt, amely 420 millió forintra emelt alaptőkével decemberben kezdte meg kis összegű gyorskölcsönök kiközvetítését Magyarországon. Ennek a tulajdonosa a Tbilisziben bejegyzett Hungarian Georgian Investments Co. LLC, amely mögött szintén Shabtai Michaeli áll, aki a kormányfő tanácsadójával, Habony Árpáddal is jó kapcsolatokat ápol.