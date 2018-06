Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"869d5055-2815-43bb-b0b3-369165305d30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július 1-ig kell meghosszabbítani a teraszengedélyeket, de úgy tűnik, a II. kerületi önkormányzat akarva-akaratlanul keresztbe tett a Lövőház utcai vendéglátósoknak. Az engedély kiadását a társasház hozzájárulását igazoló közgyűlési határozathoz vagy hozzájárulási nyilatkozathoz kötik.","shortLead":"Július 1-ig kell meghosszabbítani a teraszengedélyeket, de úgy tűnik, a II. kerületi önkormányzat akarva-akaratlanul...","id":"20180530_Az_ellenseges_lakok_beleegyezesere_varhatnak_a_vendeglatosok_Buda_egyetlen_setaloutcajaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869d5055-2815-43bb-b0b3-369165305d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2982a6b-2da4-4e12-af5a-ddfa439f23ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Az_ellenseges_lakok_beleegyezesere_varhatnak_a_vendeglatosok_Buda_egyetlen_setaloutcajaban","timestamp":"2018. május. 30. 13:48","title":"Az ellenséges lakókkal csatázhatnak a teraszozós vendéglátósok Buda ismert sétálóutcájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b4739f-1da6-4201-b0c9-bb275a20adec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatodik, befejező évad nyolcrészes lett. ","shortLead":"A hatodik, befejező évad nyolcrészes lett. ","id":"20180601_Befejeztek_a_Kevin_Spaceymentes_Kartyavar_forgatasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2b4739f-1da6-4201-b0c9-bb275a20adec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2314cdb7-7441-423c-adc6-57635e366d26","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Befejeztek_a_Kevin_Spaceymentes_Kartyavar_forgatasat","timestamp":"2018. június. 01. 10:50","title":"Befejezték a Kevin Spacey-mentes Kártyavár forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","shortLead":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","id":"20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847d83f1-8593-43a8-886b-2a16a96695e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","timestamp":"2018. június. 01. 09:50","title":"Az összes ellenzéki párt Rokker Zsolti mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két nyolcezres csúcsot szeretne megmászni a Himalájában a közelgő nyári szezonban. ","shortLead":"Két nyolcezres csúcsot szeretne megmászni a Himalájában a közelgő nyári szezonban. ","id":"20180530_Klein_David_utan_Suhajda_Szilard_is_ujabb_nagy_kalandra_vallalkozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69620fd7-69b0-4769-a105-62f52b142800","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Klein_David_utan_Suhajda_Szilard_is_ujabb_nagy_kalandra_vallalkozik","timestamp":"2018. május. 30. 19:54","title":"Klein Dávid után Suhajda Szilárd is újabb nagy kalandra vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","shortLead":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","id":"20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee15f93-5d39-4381-a084-5a72ff9514b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. május. 30. 14:28","title":"Villamosmegállóban mentettek életet a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee4bb93-78ec-4b1e-be11-e083a12ece4f","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"A Stop Sorossal a magyar törvényhozás elfogadja történetének első olyan jogszabályát, amely az égvilágon senkire se vonatkozik. Vélemény.","shortLead":"A Stop Sorossal a magyar törvényhozás elfogadja történetének első olyan jogszabályát, amely az égvilágon senkire se...","id":"20180531_Seres_CDU_Fidesz_Europai_Neppart_kizaras_migracio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee4bb93-78ec-4b1e-be11-e083a12ece4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabef08c-48d9-47af-978f-520639a97959","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Seres_CDU_Fidesz_Europai_Neppart_kizaras_migracio","timestamp":"2018. május. 31. 13:02","title":"Seres: Kizárásos alapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fordulatos meccsen kapott ki angol ellenfelétől Fucsovics Márton a Roland Garroson. ","shortLead":"Fordulatos meccsen kapott ki angol ellenfelétől Fucsovics Márton a Roland Garroson. ","id":"20180531_Kiesett_Fucsovics_Parizsban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876ddd6b-c366-4a0e-9191-343d9611ed9e","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Kiesett_Fucsovics_Parizsban","timestamp":"2018. május. 31. 15:20","title":"Kiesett Fucsovics Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180531_Mar_biztos_hogy_kijutott_a_noi_kezilabdavalogatott_az_Ebre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b702f684-7302-4d04-9d0a-b1b1483ecf69","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Mar_biztos_hogy_kijutott_a_noi_kezilabdavalogatott_az_Ebre","timestamp":"2018. május. 31. 20:06","title":"Már biztos, hogy kijutott a női kézilabda-válogatott az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]