Csakhogy közben Stuttgartban a Vito kisteherautók motorja iránt érdeklődnek a hatóságok. A csalás abban állna - írja a párizsi Le Monde, hogy a szén-dioxid kibocsátást azon az áron tartják az előírt határérték alatt, hogy a nitrogén-dioxid közben bőven fölötte van. Honnan tudja ilyen jól a francia lap? Onnan, hogy a Vito Diesel motorja francia. A Renault gyártja azzal a jelszóval, hogy kilométerenként a szén-dioxid kibocsátás 100 gramm alatt marad. A francia járművekben nincs is probléma, de Németországban akkor mi a gond? Az, hogy minden cég maga végzi el a végső beállítást a motoron. A Mercedes és a Renault nagyfőnökei úgy kötötték meg az együttműködési szerződést, hogy nem figyeltek a technikai részletekre. Ennek következtében senki sem tudja pontosan megmondani, hogy egy motor hogy is működik valójában hiszen "mindenki másképp csinálja"- magyarázta a Renault egyik mérnöke a párizsi Le Monde-nak. Amely felveti ezek után, hogy vajon a büszke németek nem a Made in Germany-t védelmezik-e a franciák rovására?

Megkérdezték ezt Stuttgartban a Mercedes főhadiszállásán is, ahol persze mindent cáfoltak. Megerősítették, hogy továbbra is ragaszkodnak a Renault kapcsolathoz. Kereszt-tulajdonlás áll fenn: a Renault és japán partnere, a Nissan 1,55%-ban Mercedes részvényesek, míg a német cég 3,1%-ban tulaj a Renault-Nissanban. A franciák nemcsak dízelüzemű motorokat szállítanak a Rajnán túlra, hanem a környezetbarát elektromos motorokat is. A Mercedes Smart ezzel száguldozik. Közben maga a Mercedes is gőzerővel fejleszti a saját elektromos motorjait, melyekért majd megőrülnek Kínában, ahol a nagyvárosokban alig lehet levegőt venni. A kínaiak legnagyobb autógyártója, a Geely ezért is szerzett részesedést a Mercedesben.

Pénz és presztízs

A dízelbotrány a Volkswagen körül robbant ki még 2015-ben amikor kiderült: a világ akkori legnagyobb autógyártója csaló szoftvert használt a környezetvédelmi előírások árverésére. Az USA-ban fedezték ezt fel, ott is rótták ki a cégre a legnagyobb büntetést. Ha most hasonló csalást fedeznek fel a Mercedes autóknál is, akkor az óriási csapást mér a világcég presztízsére. Kínaiul Németország neve Tö kuo- vagyis az erény országa. A világ legnagyobb autós piacán komolyan sérülhet a németek presztízse épp akkor, amikor Trump elnök offenzívát indított a német autók ellen Amerikában. A 3,75 milliárd eurós büntetés sem leányálom a Mercedesnek, de a presztízsveszteség még nagyobb kárt okozhat. Érthető tehát a teljes diszkréció Stuttgartban, melyet a Der Spiegel cikke éppen csak hogy megkarcolt.