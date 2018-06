Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ce190cc-ba3d-4eef-b1b3-fbc801378463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra ünnepel a királyi család. ","shortLead":"Újra ünnepel a királyi család. ","id":"20180602_Hatvanot_eve_koronaztak_meg_Erzsebet_kiralynot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce190cc-ba3d-4eef-b1b3-fbc801378463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6698882-ec16-4e36-b1ed-b11118894197","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hatvanot_eve_koronaztak_meg_Erzsebet_kiralynot","timestamp":"2018. június. 02. 19:51","title":"Hatvanöt éve koronázták meg Erzsébet királynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd60d03-8456-4170-ab01-e3754c304f7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hibára lett figyelmes androidos mobiljában egy Reddit-felhasználó, ami ugyan nem veszélyes, de okozhat kényelmetlen pillanatokat.","shortLead":"Különös hibára lett figyelmes androidos mobiljában egy Reddit-felhasználó, ami ugyan nem veszélyes, de okozhat...","id":"20180604_android_okostelefon_hiba_szoveges_uzenet_sms","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd60d03-8456-4170-ab01-e3754c304f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0152e005-4c9b-4dc8-9b32-6affbd2e8758","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_android_okostelefon_hiba_szoveges_uzenet_sms","timestamp":"2018. június. 04. 08:03","title":"Találtak egy kiskaput az androidos telefonokban: ha ezt a kódot begépeli valaki mobilján, elolvashatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A szombati 1,6 milliárdos nyereményt nem közelíti meg, de azért így is elfogadnánk.","shortLead":"A szombati 1,6 milliárdos nyereményt nem közelíti meg, de azért így is elfogadnánk.","id":"20180603_Kifosztottak_a_Szerencsejatek_Zrtt_az_otos_utan_a_hatos_lotto_fonyeremenyet_is_elvittek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3689fd7b-9c69-4ca6-b48d-9dae56e61729","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Kifosztottak_a_Szerencsejatek_Zrtt_az_otos_utan_a_hatos_lotto_fonyeremenyet_is_elvittek","timestamp":"2018. június. 03. 17:28","title":"Kifosztották a Szerencsejáték Zrt-t: az ötös után a hatos lottó főnyereményét is elvitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","shortLead":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","id":"20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ece2cc0-dc7b-495b-a38d-13748c9c8544","keywords":null,"link":"/sport/20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","timestamp":"2018. június. 04. 08:28","title":"Újabb szép gólt lőtt Sallói a Kansasben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f08cc4-e023-4c23-a8f7-0b732cbf36c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","timestamp":"2018. június. 02. 17:32","title":"El nem hinné, hogy váltják a fontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevétel forrása részben egy igen előnyös állami megbízás.","shortLead":"A bevétel forrása részben egy igen előnyös állami megbízás.","id":"20180603_Jol_jovedelmez_Rogan_Antal_baratsaga_remek_evet_zart_a_helikopterezteto_ceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca913f23-b9e7-48cb-ac04-631596c02933","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Jol_jovedelmez_Rogan_Antal_baratsaga_remek_evet_zart_a_helikopterezteto_ceg","timestamp":"2018. június. 03. 11:23","title":"Jól jövedelmez Rogán Antal barátsága: remek évet zárt a helikoptereztető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305bafc1-5908-4d81-9b05-96f6dcf44571","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ki_a_legjobban_oltozott_kotcsei_piknikelo_Szavazza_meg_a_divatdiktatort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=305bafc1-5908-4d81-9b05-96f6dcf44571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92edf4e3-a48c-411c-9453-ee457688d108","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Ki_a_legjobban_oltozott_kotcsei_piknikelo_Szavazza_meg_a_divatdiktatort","timestamp":"2018. június. 03. 13:15","title":"Ki a legjobban öltözött kötcsei piknikelő? Szavazza meg a divatdiktátort!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3423c817-7cc6-4997-a8a1-5aebab7a4ad2","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Bő negyedszázados küszködés után elkészült és bemutatták Terry Gilliam Az ember, aki legyőzte Don Quijotét című filmjét, amelynek útját kivételes szerencsétlenségek kísérték. ","shortLead":"Bő negyedszázados küszködés után elkészült és bemutatták Terry Gilliam Az ember, aki legyőzte Don Quijotét című...","id":"201822__terry_gilliam__don_quijote__filmszakadas__aki_legyozte_aszelmalmokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3423c817-7cc6-4997-a8a1-5aebab7a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afc18d-6343-414a-bdc5-f266da21fa17","keywords":null,"link":"/kultura/201822__terry_gilliam__don_quijote__filmszakadas__aki_legyozte_aszelmalmokat","timestamp":"2018. június. 03. 20:00","title":"Ilyen hihetetlen sorscsapás-sorozat még egy filmet sem kísért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]