[{"available":true,"c_guid":"f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A leggyakrabban előforduló mellráktípus korai stádiumában az esetek zömében el lehet kerülni a kemoterápiát - állítja egy új, mérföldkőnek számító tanulmány, amelyet a BBC News ismertetett vasárnap.\r

","shortLead":"A leggyakrabban előforduló mellráktípus korai stádiumában az esetek zömében el lehet kerülni a kemoterápiát - állítja...","id":"20180603_Egy_uj_kutatas_szerint_kemoterapia_nelkul_gyogyulhat_a_mellrakos_esetek_jo_resze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da06f7fd-a436-49f2-abbb-5814dcaa46f7","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_uj_kutatas_szerint_kemoterapia_nelkul_gyogyulhat_a_mellrakos_esetek_jo_resze","timestamp":"2018. június. 03. 16:58","title":"Egy új kutatás szerint kemoterápia nélkül gyógyulhat a mellrákos esetek jó része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50d662f-b157-45d7-8ad1-9f8f0740be1f","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Mire_gyujtenek_penzt_Kotcsen_Mar_kiraktak_a_perselyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50d662f-b157-45d7-8ad1-9f8f0740be1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63827077-364f-4fc6-9012-53329d9cf55a","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Mire_gyujtenek_penzt_Kotcsen_Mar_kiraktak_a_perselyt","timestamp":"2018. június. 03. 09:37","title":"Mire gyűjtenek pénzt Kötcsén? Már kirakták a perselyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben darabokra esett. ","shortLead":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben...","id":"20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a1b84-3357-4c34-82e3-101e524457d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:26","title":"Órákkal a Föld elérése előtt vettek csak észre egy aszteroidát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett elektromos autót venni, pénteken pedig elindult az új rendszer, ami a terehautósokra vadászik a közutakon.","shortLead":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett...","id":"20180603_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ec775-7d89-45da-b76f-20f2a7eb024b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 03. 13:51","title":"Tolatóradar: Vírusként terjed a videó arról, amit egy brit motoros csinált a londoni dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti összetartozás napjának nevezett Trianon-emléknapot a Magyar Idők számos cikkel köszönti, de egyik sem olyan harcias, mint Raffay Ernő nyilatkozata. A történész-politikus szerint a területek 98 évvel ezelőtti elvesztését nem kell elfogadni, és az autonómiakövetelések sem vezetnek semmire. Nagyhatalmat kell találnia Magyarországnak ügyéhez.","shortLead":"A nemzeti összetartozás napjának nevezett Trianon-emléknapot a Magyar Idők számos cikkel köszönti, de egyik sem olyan...","id":"20180604_Trianoninterju_a_kormanylapban_A_cel_a_hatarrevizio_az_eszkoz_az_eros_hadsereg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7043fa76-8a24-41b7-a98a-7754b4d07cba","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trianoninterju_a_kormanylapban_A_cel_a_hatarrevizio_az_eszkoz_az_eros_hadsereg","timestamp":"2018. június. 04. 08:59","title":"Trianon-interjú a kormánylapban: A cél a határrevízió, az eszköz az erős hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyári szezonban már a déli parton is házhoz viszik a bevásárlást.","shortLead":"A nyári szezonban már a déli parton is házhoz viszik a bevásárlást.","id":"20180604_tesco_hazhoz_szallitas_balaton_deli_part","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18f1e79-7ffa-4204-a9b3-991a9a8cd9c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_tesco_hazhoz_szallitas_balaton_deli_part","timestamp":"2018. június. 04. 10:25","title":"Nagyot dob a Tesco a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e38f2-f9a5-4159-b980-4e24cb9d75b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén kikapott a Szeged-Csanádi Egyházmegye focicsapata, így ősztől NB III.-as meccseket játszhatnak. Ha elkészül a nyolcezres lelátóval a tízmilliárdból megépített aréna, akkor majd ott.","shortLead":"A hétvégén kikapott a Szeged-Csanádi Egyházmegye focicsapata, így ősztől NB III.-as meccseket játszhatnak. Ha elkészül...","id":"20180604_Kiesett_a_puspok_csapata_de_rovidesen_lesz_egy_csodaarenajuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=561e38f2-f9a5-4159-b980-4e24cb9d75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1892d9-f591-4384-88e8-97a17c00eda7","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Kiesett_a_puspok_csapata_de_rovidesen_lesz_egy_csodaarenajuk","timestamp":"2018. június. 04. 14:21","title":"Kiesett Orbán kedvenc püspökének csapata, de rövidesen lesz egy csodaarénája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","id":"20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6192f12e-ff56-4800-9149-9818230d338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:17","title":"Celeb vezette a felvezetőautót egy autóverseny előtt, oda is csapta a falhoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]