Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"429a0a3f-132b-4664-a0de-d41e83805bea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Predrag Bosnjak emiatt nem játszik a fehéroroszok és ausztrálok elleni felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"Predrag Bosnjak emiatt nem játszik a fehéroroszok és ausztrálok elleni felkészülési mérkőzésen.","id":"20180604_autobaleset_erte_a_valogatott_focistat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=429a0a3f-132b-4664-a0de-d41e83805bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373b412e-0dad-429e-96f3-0dfa4abe01d1","keywords":null,"link":"/sport/20180604_autobaleset_erte_a_valogatott_focistat","timestamp":"2018. június. 04. 08:50","title":"Autóbalesetben sérült meg a válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","shortLead":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","id":"20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dda0b4-0128-44fb-ac20-20fc332f34f1","keywords":null,"link":"/sport/20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","timestamp":"2018. június. 03. 14:45","title":"Agyrázkódás miatt került kórházba a válogatott tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e38f2-f9a5-4159-b980-4e24cb9d75b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén kikapott a Szeged-Csanádi Egyházmegye focicsapata, így ősztől NB III.-as meccseket játszhatnak. Ha elkészül a nyolcezres lelátóval a tízmilliárdból megépített aréna, akkor majd ott.","shortLead":"A hétvégén kikapott a Szeged-Csanádi Egyházmegye focicsapata, így ősztől NB III.-as meccseket játszhatnak. Ha elkészül...","id":"20180604_Kiesett_a_puspok_csapata_de_rovidesen_lesz_egy_csodaarenajuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=561e38f2-f9a5-4159-b980-4e24cb9d75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1892d9-f591-4384-88e8-97a17c00eda7","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Kiesett_a_puspok_csapata_de_rovidesen_lesz_egy_csodaarenajuk","timestamp":"2018. június. 04. 14:21","title":"Kiesett Orbán kedvenc püspökének csapata, de rövidesen lesz egy csodaarénája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","shortLead":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","id":"20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359815c-97c9-48a6-946d-578420d97a52","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. június. 02. 21:48","title":"Tűz volt az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292ef10c-2854-4a58-bbbb-54ea53b5bbb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis nem garantálják megfelelően a gyermekek védelmét és biztonságát a magántáborokban.","shortLead":"Ugyanis nem garantálják megfelelően a gyermekek védelmét és biztonságát a magántáborokban.","id":"20180604_Az_ombudsman_szerint_baj_van_a_gyerekek_taboroztatasaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=292ef10c-2854-4a58-bbbb-54ea53b5bbb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea99628-0f5b-4379-9c73-83c9f7a8f7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Az_ombudsman_szerint_baj_van_a_gyerekek_taboroztatasaval","timestamp":"2018. június. 04. 16:31","title":"Az ombudsman szerint baj van a gyerekek táboroztatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migránsügyet a szőnyeg alá söpörték – konstatálta a Der Standard cikke alapján a szlovéniai választásokon győztes Janez Jansa.","shortLead":"A migránsügyet a szőnyeg alá söpörték – konstatálta a Der Standard cikke alapján a szlovéniai választásokon győztes...","id":"20180604_Janez_Jansa_is_belatta_nem_igazan_mukodott_az_Orbanfele_migranstema","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbd9a29-ed85-482e-b562-ff29bb6d7aac","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Janez_Jansa_is_belatta_nem_igazan_mukodott_az_Orbanfele_migranstema","timestamp":"2018. június. 04. 13:21","title":"Janez Jansa is belátta: nem igazán működött az Orbán-féle migránstéma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat várni rá.","shortLead":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat...","id":"20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0680f7-482e-4948-8404-b6ef6d556b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","timestamp":"2018. június. 03. 08:03","title":"Jegyezze fel: megvan, melyik napon jelenthetik be a Samsung legerősebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cigaretta nélkül képzeli el a jövőt a világ egyik vezető dohányipari cége. Budapesten mutatta be füstmentes termékeinek kutatásait a Philip Morris. A vállalat bejelentése szerint hosszú távon teljesen fel szeretnének hagyni a cigaretta értékesítésével.","shortLead":"Cigaretta nélkül képzeli el a jövőt a világ egyik vezető dohányipari cége. Budapesten mutatta be füstmentes termékeinek...","id":"20180603_philip_morris_brainbar_dohanyzas_fustmentes_termek_cigaretta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197e6815-c804-4d3a-8996-d78bd44fe48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_philip_morris_brainbar_dohanyzas_fustmentes_termek_cigaretta","timestamp":"2018. június. 03. 18:03","title":"\"A dohányzás káros, a leszokásnál nincs jobb alternatíva\" – annyira káros a cigizés, hogy inkább kiszállna az egyik legnagyobb gyártó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]