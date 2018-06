Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","shortLead":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","id":"20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7cf67e-a8cc-4107-9f61-1d56d7ca90a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","timestamp":"2018. június. 04. 17:00","title":"Sportruházatban már megvan a foci-vb győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett elektromos autót venni, pénteken pedig elindult az új rendszer, ami a terehautósokra vadászik a közutakon.","shortLead":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett...","id":"20180603_top_autos_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ec775-7d89-45da-b76f-20f2a7eb024b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 03. 13:51","title":"Tolatóradar: Vírusként terjed a videó arról, amit egy brit motoros csinált a londoni dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b894f7-fcc1-4000-bd3a-4e9c4a21fca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem szívesen látott vendég szerepében találta magát (ismét) a nem kormánypárti sajtó a vasárnap megrendezett kötcsei pikniken.","shortLead":"A nem szívesen látott vendég szerepében találta magát (ismét) a nem kormánypárti sajtó a vasárnap megrendezett kötcsei...","id":"20180603_Kioktatas_felretolas_lerazas__ezt_kaptak_ujsagirok_Kotcsen_a_NERelittol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b894f7-fcc1-4000-bd3a-4e9c4a21fca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38789b9-9050-46ed-aade-ab08fcd50bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Kioktatas_felretolas_lerazas__ezt_kaptak_ujsagirok_Kotcsen_a_NERelittol","timestamp":"2018. június. 03. 21:33","title":"Kioktatás, félretolás, lerázás - ezt kapták újságírók Kötcsén a NER-elittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c37916b-4492-4ea9-ab3e-83d26f3910ef","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","timestamp":"2018. június. 03. 10:20","title":"Lehet-e egy kisfiú feminista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cigaretta nélkül képzeli el a jövőt a világ egyik vezető dohányipari cége. 