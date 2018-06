A legtekintélyesebb francia üzleti napilap, a Les Echos vezető publicistája, Jean Marc Vittori hosszú elemző cikkben fejti ki: Zidane példájából rengeteget tanulhatnak az üzleti, vállalati világ menedzserei is. A cikk szerint a távozás időzítése is tanítani való: a sikerek csúcsán lépj le, ha még van benned ambíció újabb győzelmekre másutt. De sokkal fontosabb a Les Echos cikkírója szerint az az út, amit Zidane befutott. Amikor 12 éve, egy emlékezetesen indulatos mozdulattal és a vb-döntőn történt kiállítással, a sorsdöntő meccs elvesztésével fejezte be aktív játékos karrierjét, sokan leírták a szerény algériai bevándorló családban felnőtt focista pályafutását, mondván: eddig tartott a dicsőség, de ennek vége. Zidane zseniális labdarúgó volt, de a pályán sokszor nem tudta fékezni indulatait. Aztán 2006 után életében az indulatok helyébe a racionalitás lépett.

Újrakezdte és befejezte focista karrierje miatt megszakított középiskolai tanulmányait. Letett két szakérettségit, és beiratkozott a spanyol edzőképző tanfolyamra. Majd elvégezte a limoges-i egyetem sportgazdasági és jogi szakát. E diplomák birtokában kezdett edzőként dolgozni a Real Madrid ifi-, majd tartalékcsapatánál. Aztán Ancelotti mellett a nagycsapat másodedzője lett, és két és fél éve kapta meg a vezető edzői posztot.

Franciaországból nézve a Real sorrendben harmadik BL-győzelme elképesztő siker, miközben a Katar által milliárdokkal finanszírozott Paris St-Germain sehol sincs a BL-ben. De spanyol nézőpontból is érdekes az idei év: a bajnokságban csak harmadik lett jelentős hátránnyal a Barcelonához képest a Real, és a Király Kupából is kiestek. A sorsdöntő kupameccsen Zidane egy tartalékcsapatot küldött a pályára. Tehát valami olyasmit csinált, mint ha egy menedzser egy nem létfontosságú, de hosszú távon sikert ígérő üzleti tárgyalásra tapasztalatlan, de ígéretes gyakornokokat küldene.

Florentino Perez klubelnök, aki maga is egy hatalmas építőipari vállalkozás élén áll, ha nem is direkt módon, de áttételesen többször is bírálta Zidane-t. Aki viszont jobban bízott az összekovácsolt, mint az összevásárolt csapatban. Az ő edzősége alatt nem költöttek milliókat újabb játékosokra, viszont több fiatalt is beépített a Real akadémiájából. Ennek is van üzleti vetülete a Les Echos szerint: a gazdaságban is hasznosabb egy jól összehangolt, egymás iránt szolidáris szakemberekből álló csapat, mint egy, a kiemelt fizetéseket egymástól irigylő individualistákból, illetve a relatív bérrabszolgákból álló team. Persze a sikerhez kellett Zidane megkérdőjelezhetetlen zseniális futballtudása is. De hát Maradona is a foci zsenije volt játékosként, de azóta menedzserként, edzőként csak kudarcok fémjelzik a pályafutását. Zidane-ban viszont a focista zsenialitása mellé a szorgalom, az alázat és a tanulásba vetett hit is csatlakozott a történelmi siker eléréséhez. És még nagyon fiatal. Tehát sikerek és kudarcok egyaránt várnak még rá. A nemzetközi sportsajtó szerint mesés ajánlattal csábítaná a 2022-es vb-t rendező Katar, hogy a házigazda csapat edzője legyen. Más források szerint viszont Zidane élete álma, hogy a francia labdarúgó-válogatott vezető edzője legyen. Lehet, hogy erre a posztra várnia kell, de Zidane-nak eddig is volt türelme kivárni a megfelelő pillanatot.