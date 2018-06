A „tisztes családos” emberek is keveset alszanak, mert felsír a gyerek és nagyon korán kell indulniuk reggel, hogy időben a munkahelyükre érjenek. Eddig sokan a kávéban vagy az ilyen-olyan élénkítő koktélokban keresték a megoldást a kora délután, két és három óra között jelentkező nyomasztó álmosság ellen. Egy irodában nem illik elszunyókálni. De ha valaki az ebédszünetének egy részét sziesztára szánja, van megoldás.

A Times Square közvetlen közelében, egy háromemeletes épületben nyitotta meg sziesztakabinjait Stacy Veloric, a Nap York (Szundikálás York) cég ügyvezetője. Februárban 7 kabinnal indultak, de nagyon gyorsan 22-re nőtt a kiadható szobák száma. Mert volt rájuk kereslet. Tehát: gyakorlatilag óránként egy dollárért a sziesztakabinban kora délután lehet egy jót szundikálni. A minimum húsz, a maximum 40 perc. De ennyi pont elég az elemek feltöltéséhez- írja cikkében a párizsi Le Figaro.

A híres amerikai egészségügyi központ, a „Center for Disease Control and Prevention” kutatásai szerint az amerikaiak egyharmada nem alszik eleget. A Rand Corporation 2016-ban publikált tanulmánya pedig arra mutat rá, hogy a kialvatlanságból származó betegségek, egészségügyi problémák kezelése évente 411 milliárd dollárba kerül az USA-ban. Közben New York-ban és más amerikai nagyvárosokban is nyílnak újabb sziesztakabinok. Egyelőre nem minden bérlő meri bevallani a kollégáinak, hogy az ebédidő egy részét szundikálással tölti. A szieszta ugyanis sokáig a lustaság szimbóluma volt. De a modern orvosi kutatások szerint az ember egyik igazi ellensége a kialvatlanság, amiből számtalan, a szervezetet fenyegető zavar származhat, például az immunrendszer gyengülése.

Az alvás nem elveszett idő, hanem ugyanúgy az élet természetes része, mint az aktív ébrenlét. És a természetes gyógymód a fáradtságra, a negyven perces szieszta sokkal hatékonyabb és egészségesebb, mint a kávé, vagy bármiféle energia ital, hogy egyebekről, alkohol, drog, ne is beszéljünk. Tehát a kora délutáni szundi után sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni, mint nélküle. Nem kell szégyellni a délutáni alvást, amelyet sokáig az északi félteke lakói a trópusi országok elviselhetetlen melegével magyaráztak és azt is sugallták, hogy erre a „magasabb rendű” északi embernek nincs szüksége. Pedig, dehogynem.