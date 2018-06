Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07dc6243-3462-41e2-b8f1-c1750b45be7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymilliós átlagfizetést vettek fel a bajnokság utolsó helyezettjének játékosai, az edzők pedig még többet kerestek.","shortLead":"Egymilliós átlagfizetést vettek fel a bajnokság utolsó helyezettjének játékosai, az edzők pedig még többet kerestek.","id":"20180604_Havi_egymillio_forintot_kerestek_az_NB_Ibol_kieso_focistak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07dc6243-3462-41e2-b8f1-c1750b45be7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1ce4fd-be6f-47d9-97c4-06af637e26e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Havi_egymillio_forintot_kerestek_az_NB_Ibol_kieso_focistak","timestamp":"2018. június. 04. 12:16","title":"Havi egymillió forintot kerestek az NB I.-ből kieső focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49be73-58ee-4e24-874b-29ff30e4a65b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Összegyűjtötte az adóhivatal, mi mindent kell tudniuk a diákoknak, ha nyári munkára mennek.","shortLead":"Összegyűjtötte az adóhivatal, mi mindent kell tudniuk a diákoknak, ha nyári munkára mennek.","id":"20180605_Fontos_figyelmeztetest_kuldott_a_NAV_a_nyari_munkaba_allo_diakoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b49be73-58ee-4e24-874b-29ff30e4a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335b48a-556f-4ba6-aa48-1b43f6a988db","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Fontos_figyelmeztetest_kuldott_a_NAV_a_nyari_munkaba_allo_diakoknak","timestamp":"2018. június. 05. 11:42","title":"Fontos figyelmeztetést küldött a NAV a nyári munkába álló diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52499fba-5bf2-40d3-a781-ebfeec78f161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland bíróság szerint nem kötelezhető arra a Samsung (és valószínűleg egyetlen másik gyártó sem), hogy meghatározott ideig lássák el a készüléket biztonsági frissítésekkel. A bíróság meg is magyarázta a döntését.","shortLead":"A holland bíróság szerint nem kötelezhető arra a Samsung (és valószínűleg egyetlen másik gyártó sem...","id":"20180604_samsung_hollandia_fogyasztovedelmi_per_biztonsagi_frissitesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52499fba-5bf2-40d3-a781-ebfeec78f161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047aba2f-c69f-43fe-ad07-3d074ce1bdbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_samsung_hollandia_fogyasztovedelmi_per_biztonsagi_frissitesek","timestamp":"2018. június. 04. 10:03","title":"Jó hír a Samsungnak, rossz hír a Samsung telefonok tulajdonosainak: nem csikarhatók ki a frissítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc10502-fcac-4796-90db-3cbf8e0fa68b","c_author":"Bartha Dániel","category":"itthon","description":"Manfred Weber lehetetlen helyzetben van: egyszerre kell megakadályoznia, hogy a Néppártból Orbánék miatt bárki távozzon Macron felé, és a Fideszt is a pártcsaládon belül kéne tartania. Így aztán Orbán Viktor az, akinek a mozgástere megnőtt. A 2019-es választások pedig új lehetőségeket nyitnak meg az Európai Parlamentben a magyar kormányfő számára – mutatja be elemzésében Bartha Dániel.","shortLead":"Manfred Weber lehetetlen helyzetben van: egyszerre kell megakadályoznia, hogy a Néppártból Orbánék miatt bárki távozzon...","id":"20180604_A_Fidesz_es_a_neppart_Orbannak_vannak_opcioi_es_zsarolasi_potencialja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc10502-fcac-4796-90db-3cbf8e0fa68b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b999fdb-ab95-4a35-a30d-c57fef158acb","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_es_a_neppart_Orbannak_vannak_opcioi_es_zsarolasi_potencialja","timestamp":"2018. június. 04. 17:00","title":"A Fidesz és a Néppárt: Orbánnak vannak opciói és zsarolási potenciálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c558d25f-3c31-40b5-a635-9db190b8901d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alexander Rybak a szervezők közleménye szerint hétvégén sürgősségi műtéten esett át, amely után váratlan komplikációk léptek fel, emiatt kényszerült visszalépni.","shortLead":"Alexander Rybak a szervezők közleménye szerint hétvégén sürgősségi műtéten esett át, amely után váratlan komplikációk...","id":"20180605_beteg_lett_megsem_lep_fel_a_margitszigeten_a_2009es_eurovizio_gyoztese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c558d25f-3c31-40b5-a635-9db190b8901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c7172-1253-4e82-94cc-8451a785ee9e","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_beteg_lett_megsem_lep_fel_a_margitszigeten_a_2009es_eurovizio_gyoztese","timestamp":"2018. június. 05. 18:59","title":"Beteg lett, mégsem lép fel a Margitszigeten a 2009-es Eurovízió győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn mentővel vitték kórházba a volt színészt. ","shortLead":"Hétfőn mentővel vitték kórházba a volt színészt. ","id":"20180605_Agyverzest_kapott_Paudits_Bela","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6e2335-c669-4e52-95ce-3e64723d877c","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Agyverzest_kapott_Paudits_Bela","timestamp":"2018. június. 05. 07:24","title":"Agyvérzést kapott Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98990a-5324-4b60-b129-3791a9ebf6cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Amilyen szomorúan indult a Nyíregyházi Állatpark bölényborjújának élete, legalább annyira biztató a folytatás: a most háromhetes üsző már napi hat liter tápszert eszik, háromóránként etetik a gondozók. Ha nincsenek állatkertek, az európai bölények már eltűntek volna a Földről. ","shortLead":"Amilyen szomorúan indult a Nyíregyházi Állatpark bölényborjújának élete, legalább annyira biztató a folytatás: a most...","id":"20180604_apja_torte_el_a_nyiregyhazi_bolenyborju_labat_a_gondozok_nevelik_tovabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad98990a-5324-4b60-b129-3791a9ebf6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15468e25-82ee-475f-b2ed-af29d19fa160","keywords":null,"link":"/elet/20180604_apja_torte_el_a_nyiregyhazi_bolenyborju_labat_a_gondozok_nevelik_tovabb","timestamp":"2018. június. 04. 14:38","title":"Apja törte el a nyíregyházi bölényborjú lábát, a gondozók nevelik tovább – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e02af-de98-4126-b2a2-2cd3bbeed5e3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Csak a zene – és ön.","shortLead":"Csak a zene – és ön.","id":"20180605_El_sem_tudja_kepzelni_milyen_csodalatos_lesz_a_jovo_zenelejatszoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e02af-de98-4126-b2a2-2cd3bbeed5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65bfa54-7445-4763-989f-412df647cb85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180605_El_sem_tudja_kepzelni_milyen_csodalatos_lesz_a_jovo_zenelejatszoja","timestamp":"2018. június. 05. 12:15","title":"El sem tudja képzelni, milyen csodálatos lesz a jövő zenelejátszója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]