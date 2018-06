Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54395c25-ee7a-42f3-a7f1-b351877bdc03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve kellett várni arra, hogy csúcstelefonnal rukkoljon ki az Oppo. Hamarosan érkezhet a Find X modell.","shortLead":"Négy éve kellett várni arra, hogy csúcstelefonnal rukkoljon ki az Oppo. Hamarosan érkezhet a Find X modell.","id":"20180605_oppo_findx_telefon_funkciok_specifikaciok_5g_telefon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54395c25-ee7a-42f3-a7f1-b351877bdc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8094ed-df9c-456c-9260-49488f58760c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_oppo_findx_telefon_funkciok_specifikaciok_5g_telefon","timestamp":"2018. június. 05. 12:03","title":"Kiszivárgott egy érdekes okostelefon: iPhone X-es jellemzők mellett talán még 5G is lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a59a4a-9013-4bed-94ac-0ff425d8bbe0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Komoly jégesőbe keveredett az American Airlines egyik vasárnapi járata. A szerencsétlenül járt repülőgépről fényképek is nyilvánosságra kerültek. A meteorológusok értetlenül állnak az eset előtt.","shortLead":"Komoly jégesőbe keveredett az American Airlines egyik vasárnapi járata. A szerencsétlenül járt repülőgépről fényképek...","id":"20180606_american_airlines_aa1897_jegeso","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a59a4a-9013-4bed-94ac-0ff425d8bbe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1173640-2fd4-4788-bc2f-438dad28e36e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_american_airlines_aa1897_jegeso","timestamp":"2018. június. 06. 11:03","title":"Éppen 10 000 méteres magasságban repült a gép, amikor egy nagyon durva jégviharba keveredett – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párnak Pokorny Lia előadása közben kellett kimennie, mert elfolyt a magzatvíz. ","shortLead":"A párnak Pokorny Lia előadása közben kellett kimennie, mert elfolyt a magzatvíz. ","id":"20180606_Eloadas_kozben_indult_meg_a_szules_egy_nezonel_a_Central_Szinhazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c7fde-e507-4825-91fd-eb31854a638f","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Eloadas_kozben_indult_meg_a_szules_egy_nezonel_a_Central_Szinhazban","timestamp":"2018. június. 06. 07:40","title":"Előadás közben indult meg a szülés egy nézőnél a Centrál Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak a vállalkozások? Ezt mutatta be alaposabban az Adózóna.","shortLead":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak...","id":"20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27423ec-b811-4d46-9189-58769f12c227","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","timestamp":"2018. június. 05. 10:45","title":"Mi a legnagyobb buktató, ha több cég között tüntetné el a bevételét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2847402-74c3-41e5-9676-30034e002595","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó szezont zárt a Cipruson focizó Sallai Roland, sajtóhírek szerint most Angliába igazolhat.","shortLead":"Jó szezont zárt a Cipruson focizó Sallai Roland, sajtóhírek szerint most Angliába igazolhat.","id":"20180604_Premier_Leaguecsapat_erdeklodik_Sallai_Roland_irant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2847402-74c3-41e5-9676-30034e002595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ff00f7-70e8-4d0b-a18b-c15e608201ca","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Premier_Leaguecsapat_erdeklodik_Sallai_Roland_irant","timestamp":"2018. június. 04. 18:23","title":"Premier League-csapat érdeklődik Sallai Roland iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani számra rukkoltak elő. Igaz, megfelelően fejlett dróntechnológia hiányában erre eddig nem is nagyon lettek volna képesek.","shortLead":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani...","id":"20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b04f6ce-2ff2-4029-ad3a-0a5adda1a340","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","timestamp":"2018. június. 05. 11:03","title":"A National Geographic zseniális címlapja után most a Time magazin rukkolt ki egy remek címlappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olimpiai bajnok egy hónapja nem beszélt férjével, aki az Iron Aquatics telefonjaira sem válaszol.","shortLead":"Az olimpiai bajnok egy hónapja nem beszélt férjével, aki az Iron Aquatics telefonjaira sem válaszol.","id":"20180606_Uszoiskolajanak_diakjait_nyugtatta_Hosszu_Katinka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9eb9cc-ceed-455d-8ff1-7710a990132c","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Uszoiskolajanak_diakjait_nyugtatta_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. június. 06. 11:06","title":"Úszóiskolájának diákjait nyugtatta Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4e7b8a-e86d-443d-9d3c-12b067b97b58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Különleges festést kapott a pontosan századik Airbus A321, melynek bemutatójához rendhagyó ünnepség is társult. ","shortLead":"Különleges festést kapott a pontosan századik Airbus A321, melynek bemutatójához rendhagyó ünnepség is társult. ","id":"20180604_Pompom_lanyok_avattak_fel_a_Wizz_Air_kulonleges_100_gepet__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e7b8a-e86d-443d-9d3c-12b067b97b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9032de42-b5e6-42b2-89b1-d4a96b8aa69d","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Pompom_lanyok_avattak_fel_a_Wizz_Air_kulonleges_100_gepet__fotok","timestamp":"2018. június. 04. 18:59","title":"Pomponlányok avatták fel a Wizz Air különleges, 100. gépét – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]