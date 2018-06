Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megdőlt a mondás a világ legdurvább munkahelyi taposómalmainak otthont adó metropoliszban, ahol a kíméletlen üzleti ütközetek után jön a csábító este majd az éjszaka. De mikor alszanak a város lakói?","shortLead":"Megdőlt a mondás a világ legdurvább munkahelyi taposómalmainak otthont adó metropoliszban, ahol a kíméletlen üzleti...","id":"20180606_Meghogy_New_York_sosem_alszik_Eppen_a_delutani_szunyokalasbol_csinaltak_remek_uzletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b859e2-3f35-4320-8c88-c9fe8e7fba9a","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Meghogy_New_York_sosem_alszik_Eppen_a_delutani_szunyokalasbol_csinaltak_remek_uzletet","timestamp":"2018. június. 06. 10:07","title":"Méghogy New York sosem alszik? Éppen a délutáni szunyókálásból csináltak remek üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozót a szingapúri Sentosa szigetén rendezik, június 12-én. A napirend még nem ismert. ","shortLead":"A csúcstalálkozót a szingapúri Sentosa szigetén rendezik, június 12-én. A napirend még nem ismert. ","id":"20180605_Egy_het_mulva_elvileg_kezet_raz_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8d54f-4f74-478e-9452-dab04610c5e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Egy_het_mulva_elvileg_kezet_raz_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 05. 22:05","title":"Egy hét múlva elvileg kezet ráz Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95adaed6-a289-4703-86d8-85096eef6a35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ratatics Péter lesz a teljes magyarországi operatív működéséért felelős ügyvezető igazgató. ","shortLead":"Ratatics Péter lesz a teljes magyarországi operatív működéséért felelős ügyvezető igazgató. ","id":"20180607_megvan_a_mol_magyarorszag_uj_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95adaed6-a289-4703-86d8-85096eef6a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde42f09-f9cd-4e78-8018-dcd7c975b3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_megvan_a_mol_magyarorszag_uj_vezetoje","timestamp":"2018. június. 07. 11:51","title":"Megvan a Mol Magyarország új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4213902-16c7-4bd7-a9f2-10ed52175d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Kezmuves_akciofilm_lett_ebbol_a_dronmentesbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4213902-16c7-4bd7-a9f2-10ed52175d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ffe787-b586-4a94-a5e9-082a9f07e606","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Kezmuves_akciofilm_lett_ebbol_a_dronmentesbol","timestamp":"2018. június. 06. 11:58","title":"Kézműves akciófilm lett ebből a drónmentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","shortLead":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","id":"20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f542ec57-0828-4734-bf9b-9232aedeb177","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","timestamp":"2018. június. 05. 21:42","title":"UFO vagy mi ez? Lehet, hogy Will Smith filmet forgat a Frankel Leó úton? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen furcsa Európa-térkép előtt fényképezték le őt, s a Moszkva-barátnak tartott szélsőjobboldali Szabadságpárt (FPÖ) vezérét, Heinz-Christian Strache alkancellárt, illetve Sebastian Kurz néppárti kancellárt.\r

","shortLead":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen...","id":"20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f041b6d3-c3ff-40f9-bd69-e427c6ec3a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","timestamp":"2018. június. 06. 09:43","title":"Mi lehet ez a furcsa Európa-térkép Putyinék mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a744df-ba56-4d34-bd18-88c6a82f0fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három elképesztő tudású kamera kellett ahhoz, hogy a képkockánként 100 megapixeles felvételből tűéles videó álljon össze. A készítők szerint nem is a rögzítés, sokkal inkább a klipek összefűzése volt kihívást jelentő feladat, hiszen különböző szögekben felvett anyagmennyiséget kellett egybegyúrni.","shortLead":"Három elképesztő tudású kamera kellett ahhoz, hogy a képkockánként 100 megapixeles felvételből tűéles videó álljon...","id":"20180605_new_york_12k_video_red_weapon_monstro_8K_vista_vision_kamera_phil_holland","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a744df-ba56-4d34-bd18-88c6a82f0fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099e7a60-1e3a-4f93-b6bb-c9f3d66443ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_new_york_12k_video_red_weapon_monstro_8K_vista_vision_kamera_phil_holland","timestamp":"2018. június. 05. 19:03","title":"Ez valami gyönyörű: 12K-ban csináltak brutálisan szép videót New Yorkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]