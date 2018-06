Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a333499-b53b-4262-9b45-7addad848405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Fekete_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_csatornabol_Hajduhadhazon__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a333499-b53b-4262-9b45-7addad848405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e060c6-f916-4046-a298-3ecd091715b9","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Fekete_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_csatornabol_Hajduhadhazon__foto","timestamp":"2018. június. 06. 11:55","title":"Fekete kiskutyát mentettek a tűzoltók a csatornából Hajdúhadházon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt kormányváltást. Azt már 2014-ben is tudta, hogy az MSZP-ben vannak fideszes hatások, de hogy az LMP-ben is, csak nemrég derült ki számára. Szerinte a Fidesz a kampányban nem megszólította a népet, hanem félelmet keltett az emberekben, róla pedig szám szerint 800 magánéleti lejárató cikket közöltek.","shortLead":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt...","id":"20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a83d0-160b-439a-8c6a-8c872f3b3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","timestamp":"2018. június. 07. 08:40","title":"Juhász Péter: Az MSZP-t a Fidesz pénzeli és az LMP-t is befolyásolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak a szabálytalanságokhoz, ami után büntethetnek.","shortLead":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak...","id":"20180606_traffipax_civil_rendorauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb1bf09-8743-4d4d-809b-0a67fdab32ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_traffipax_civil_rendorauto","timestamp":"2018. június. 06. 12:22","title":"Provokálnak is a civil rendőrautókkal, hogy utána legyen alap bírságolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","shortLead":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","id":"20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82069d1c-19a8-444a-ac33-f4f2c3572105","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","timestamp":"2018. június. 06. 06:41","title":"Ez a videó mindent elmond az orosz autók terepjáró képességeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi vizsgálatok több mint kétharmadában talált valami olyat az OLAF, ami miatt ajánlást tett a magyar hatóságoknak. Az Elios-ügyet külön kiemelte a szervezet éves jelentése.","shortLead":"A magyarországi vizsgálatok több mint kétharmadában talált valami olyat az OLAF, ami miatt ajánlást tett a magyar...","id":"20180606_Erre_az_OLAFjelentesre_sem_lehet_buszke_a_magyar_kormany_itt_vannak_a_reszletek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a1a5c5-8fc2-4bf0-8fa2-b15379d78040","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Erre_az_OLAFjelentesre_sem_lehet_buszke_a_magyar_kormany_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2018. június. 06. 12:08","title":"Erre az OLAF-jelentésre sem lehet büszke a magyar kormány, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f417b6d-15d1-4896-904c-b3dd42df1cfa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy valóban teljes képernyős, extrém esetben akár több héten át is üzemelő, hatalmas tárhellyel rendelkező telefon helyett egy teljesen átlagos mobilt mutatott be kedden a Lenovo. A készülékkel nem csak a pletykák átal felkorbácsolt várakozásoknak nem sikerült megfelelnie a gyártónak, de úgy tűnik, a Lenovo maga is félrevezette a felhasználókat.","shortLead":"Egy valóban teljes képernyős, extrém esetben akár több héten át is üzemelő, hatalmas tárhellyel rendelkező telefon...","id":"20180605_lenovo_z5_specifikacio_bejelentes_keret_nelkul_notch","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f417b6d-15d1-4896-904c-b3dd42df1cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4285db4-9070-4c0b-aaae-59babfdd7ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_lenovo_z5_specifikacio_bejelentes_keret_nelkul_notch","timestamp":"2018. június. 05. 20:18","title":"Csodamobil helyett hatalmas csalódás a Lenovo nagy hanggal beharangozott új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt üléseket is beszerelte.","shortLead":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt...","id":"20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b857697-4850-45d5-b497-d46a0429e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","timestamp":"2018. június. 06. 13:03","title":"Sikerült a teszt: a hangsebességnél is gyorsabban repült a Virgin Galactic gépe, ami civileket vinne az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek a vizsgálatban, addig a legkörnyezetbarátabb, Euro 6-os dízelautók károsanyag-kibocsátása kétszeresen is meghaladta az uniós határértékeket.","shortLead":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek...","id":"20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e19c9e-ea0d-4868-851e-584f9e84d147","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","timestamp":"2018. június. 06. 16:05","title":"Egy dízelautó sem felel meg az EU-s kibocsátási normáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]