Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egészen más helyzetekben van szükség adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, mint eddig, de a feladatkör is megváltozott.","shortLead":"Egészen más helyzetekben van szükség adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, mint eddig, de a feladatkör is megváltozott.","id":"20180607_Igy_uszhatjak_meg_a_cegek_hogy_adatvedelmi_tisztviselot_jeloljenek_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b605b4-025a-4f1e-b36f-45375e6174df","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Igy_uszhatjak_meg_a_cegek_hogy_adatvedelmi_tisztviselot_jeloljenek_ki","timestamp":"2018. június. 07. 16:17","title":"Így úszhatják meg a cégek, hogy adatvédelmi tisztviselőt jelöljenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae00f3a0-c77e-4195-ac08-5b81041e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit üzletember 77 éves korában halt meg tüdőrákban. Peter Stringfellow klubjai Anglia- és Amerika-szerte is népszerűek voltak, szórakozóhelyein fellépett többek között a Beatles, a The Kinks, Tina Turner, a Pink Floyd és Elton John is. ","shortLead":"A brit üzletember 77 éves korában halt meg tüdőrákban. Peter Stringfellow klubjai Anglia- és Amerika-szerte is...","id":"20180607_Meghalt_Peter_Stringfellow_legendas_szorakozohelyek_alapitoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae00f3a0-c77e-4195-ac08-5b81041e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c689a-1abe-4093-8898-20b962fd8634","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Meghalt_Peter_Stringfellow_legendas_szorakozohelyek_alapitoja","timestamp":"2018. június. 07. 14:40","title":"Meghalt Peter Stringfellow, legendás szórakozóhelyek alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf533247-5946-4190-95a0-410f1e64795f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyanúsan sok olcsó kínai ruha és cipő érkezik Magyarországra az OLAF szerint.","shortLead":"Gyanúsan sok olcsó kínai ruha és cipő érkezik Magyarországra az OLAF szerint.","id":"20180606_OLAF_a_gorog_es_a_magyar_kapun_jutnak_be_Europaba_a_gyanusan_olcso_kinai_ruhak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf533247-5946-4190-95a0-410f1e64795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb0ce57-536a-404b-a4b7-2d4e1ce1c232","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_OLAF_a_gorog_es_a_magyar_kapun_jutnak_be_Europaba_a_gyanusan_olcso_kinai_ruhak","timestamp":"2018. június. 06. 14:49","title":"OLAF: a görög és a magyar kapun jutnak be Európába a gyanúsan olcsó kínai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább várni és a hozamok emelkedését érvényesítette a hitelkamatokban. A legrosszabb esetben ez azt jelenti, hogy aki egy hónapot várt, az ugyanazért a hitelért 4-6%-kal fizethet ki havonta többet. ","shortLead":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább...","id":"20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd67637-5b4d-478a-8b85-8d3df3e1acaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","timestamp":"2018. június. 07. 12:22","title":"Rossz hír a késlekedőknek: drágulnak júniusban a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond a kínálat összetételével van.","shortLead":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós...","id":"20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee601001-cc1f-4146-81ea-ad3b0c7cae0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 07. 12:02","title":"Az áremelkedés már megállt, a kínálattal vannak gondok az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","shortLead":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","id":"20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec539b63-9e13-4618-beb4-2284e3777475","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","timestamp":"2018. június. 08. 04:52","title":"Baj volt Ferihegyen, órákon át egy gép sem szállhatott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy résztvevő szavai szerint a “szuperluxi” vacsorát az V. kerületi Ybl-palotában tartották, egy körülbelül 50 fős körnek.","shortLead":"Egy résztvevő szavai szerint a “szuperluxi” vacsorát az V. kerületi Ybl-palotában tartották, egy körülbelül 50 fős...","id":"20180608_Luxusvacsoran_unnepelte_meg_Orban_Rahel_es_kore_hogy_mostantol_ovek_a_divat_vilaga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163c856f-d214-4bce-a6a7-b29475e945bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Luxusvacsoran_unnepelte_meg_Orban_Rahel_es_kore_hogy_mostantol_ovek_a_divat_vilaga","timestamp":"2018. június. 08. 06:27","title":"Luxusvacsorán ünnepelte meg Orbán Ráhel és köre, hogy mostantól övék a divat világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ukrán parlament véglegesen jóváhagyta a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság felállításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet az ország legnagyobb hitelezője, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) már régóta sürgetett, és a kölcsönök további folyósításának egyik fő feltételeként határozott meg.","shortLead":"Az ukrán parlament véglegesen jóváhagyta a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság felállításáról szóló törvényjavaslatot...","id":"20180607_Korrupt_rendszernek_nincs_penz_az_ukranoknak_nem_maradt_sok_valasztasuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c65b0c7-b057-41b0-b508-b09d5c468991","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Korrupt_rendszernek_nincs_penz_az_ukranoknak_nem_maradt_sok_valasztasuk","timestamp":"2018. június. 07. 15:09","title":"Korrupt rendszernek nincs pénz, hitelezői lecke Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]