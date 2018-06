Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki jogosult osztalékra, mik az osztalék és az osztalékelőleg fizetésének feltételei, milyen adókat kell leróni e jövedelem után? Az Adózóna összefoglalta a legfontosabb szabályokat.","shortLead":"Ki jogosult osztalékra, mik az osztalék és az osztalékelőleg fizetésének feltételei, milyen adókat kell leróni e...","id":"20180607_Megmutatjuk_hogy_adoznak_a_cegkiralyok_az_osztalek_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03350f4d-2a04-463b-a5fc-61e6830872ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Megmutatjuk_hogy_adoznak_a_cegkiralyok_az_osztalek_utan","timestamp":"2018. június. 07. 11:22","title":"Megmutatjuk, hogy adóznak a cégkirályok az osztalék után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b5e62c-c54e-4954-9bd6-93a3ceadac5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakítanak azzal, hogy \"fizetést\" adnak a menedékkérőknek, így mindenhol áttérnek a természetbeni juttatásokra. Emellett többeket bevonnak a közhasznú munkába, és külön rendőrségi csoportot állítanak fel, amely a befogadó szállások és környékén rendjéért felel majd. ","shortLead":"Szakítanak azzal, hogy \"fizetést\" adnak a menedékkérőknek, így mindenhol áttérnek a természetbeni juttatásokra...","id":"20180606_Sokkal_szigorubb_menekultugyi_szabalyokat_vezettek_be_a_bajorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5b5e62c-c54e-4954-9bd6-93a3ceadac5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab533578-d249-4cfa-8324-ac335c4e21df","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Sokkal_szigorubb_menekultugyi_szabalyokat_vezettek_be_a_bajorok","timestamp":"2018. június. 06. 13:13","title":"Sokkal szigorúbb menekültügyi szabályokat vezettek be a bajorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égési sérüléseket szenvedett a Fókusz riportere, miközben a BKV járatán utazott.","shortLead":"Égési sérüléseket szenvedett a Fókusz riportere, miközben a BKV járatán utazott.","id":"20180607_Savba_ult_egesi_seruleseket_szenvedett_egy_no_a_BKV_jaratan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270c0b7-2f0d-44f8-b51d-8848e0aa3da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Savba_ult_egesi_seruleseket_szenvedett_egy_no_a_BKV_jaratan","timestamp":"2018. június. 07. 12:36","title":"Savba ült, égési sérüléseket szenvedett egy nő a BKV járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá a légitársaságok, mert egyes országok a hiperinfláció miatt nem engedik az országból kivinni az amerikai dollárt.","shortLead":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá...","id":"20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66267b45-2226-48f2-bb5d-b9bec13aaa47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Dollármilliárdokkal tartozik Venezuela a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem lett mindenki kedvence.","shortLead":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem...","id":"20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5a3e8-a911-40a4-968c-fa99b4196a60","keywords":null,"link":"/elet/20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Akik nem szeretik a brokkolit, most már a kávéjukkal együtt is megihatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járókelő tartotta vissza, amíg a rendőrök megérkeztek.","shortLead":"Egy járókelő tartotta vissza, amíg a rendőrök megérkeztek.","id":"20180608_turistafosztogato_alrendort_kapcsoltak_le","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d1339-6378-4268-9b03-4abee69048af","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_turistafosztogato_alrendort_kapcsoltak_le","timestamp":"2018. június. 08. 09:47","title":"Turistafosztogató álrendőrt kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek a fogyasztóvédelmi és egészségügyi előírások betartására, a netes kereskedőket, pl. az Amazont vagy E-bay-t senki sem ellenőrzi, és a felelősséget is könnyen elhárítják azzal, hogy ők csak közvetítők.","shortLead":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek...","id":"20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67512e9a-d416-4d2c-ba17-f3ebfa99944c","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","timestamp":"2018. június. 08. 10:16","title":"Olcsó kínai kozmetikumoktól retteg a Rossmann, a Douglas és a DM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb drónvideó a létesítményről, a WWDC napjaiban.","shortLead":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb...","id":"20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdba12-93d9-4b0b-b890-2c43abc8fa7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","timestamp":"2018. június. 07. 16:03","title":"Videó: még mindig van újabb látnivaló az Apple Parkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]