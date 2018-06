Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számítás alapját a jövő évi költségvetés tervezete adta, amelyben a gazdasági növekedés éves mértéke 4,1, az inflációé pedig 2,7 százalékra van \"belőve\". De mit jelent ez a nyugdíjak szempontjából?","shortLead":"A számítás alapját a jövő évi költségvetés tervezete adta, amelyben a gazdasági növekedés éves mértéke 4,1...","id":"20180607_Kiszamoltuk_az_atlagnyugdijas_jovore_54400_forinttal_kap_tobbet_a_kormanytol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87ec4b1-5d14-4ca6-8307-57f3713935d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Kiszamoltuk_az_atlagnyugdijas_jovore_54400_forinttal_kap_tobbet_a_kormanytol","timestamp":"2018. június. 07. 15:52","title":"Kiszámoltuk, az átlagnyugdíjas jövőre 54.400 forinttal kap többet a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09454304-e625-4437-8303-4d046f850678","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két exminiszter, Lázár János és Fazekas Sándor is a mezőgazdasági bizottságba ült be, velük ment az agrártárca egykori államtitkára, Czerván György is. Elnöki posztot egyikük sem kapott, de lesz dolguk bőven, az ágazatra jó sok pénzt szánt a kormány.","shortLead":"Két exminiszter, Lázár János és Fazekas Sándor is a mezőgazdasági bizottságba ült be, velük ment az agrártárca egykori...","id":"20180606_Exminiszterek_egy_csapatban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09454304-e625-4437-8303-4d046f850678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148cd26-d650-4fff-b88b-8d3ad6b622fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Exminiszterek_egy_csapatban","timestamp":"2018. június. 06. 16:09","title":"Lázár, Fazekas, Czerván: ütős hármas a parlamenti agrárcsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb557ed-67c7-49bb-93a8-a0feee82725f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gigászok harca következik, a sörfőzdék és az üdítőgyártók egymással kezdenek el versengeni.","shortLead":"A gigászok harca következik, a sörfőzdék és az üdítőgyártók egymással kezdenek el versengeni.","id":"20180606_Ez_lesz_a_nyar_haboruja_a_sor_az_uditok_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb557ed-67c7-49bb-93a8-a0feee82725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51439b-b8c9-4f98-8972-6a5f341ab12b","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Ez_lesz_a_nyar_haboruja_a_sor_az_uditok_ellen","timestamp":"2018. június. 06. 16:05","title":"Ez lesz a nyár háborúja: a sör az üdítők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új földet most nem vett a hátsó padba kerülő politikus.","shortLead":"Új földet most nem vett a hátsó padba kerülő politikus.","id":"20180608_Lazar_Janos_beujitott_egy_BMWt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ee6a1-c890-4630-8429-96051324ae4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Lazar_Janos_beujitott_egy_BMWt","timestamp":"2018. június. 08. 00:38","title":"Lázár János beszállt a batidai kastélyt üzemeltető cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b6ddc3-39ba-47f8-b790-87ef029f149b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A launcher alkalmazásokat kedvelők alighanem imádni fogják a Microsoft saját megoldását, mely csemeténk online nyomon követését segíti. De más szempontból is hasznos: láthatóvá teszi, milyen alkalmazásokat és meddig nyomogatott a telefon használója. ","shortLead":"A launcher alkalmazásokat kedvelők alighanem imádni fogják a Microsoft saját megoldását, mely csemeténk online nyomon...","id":"20180608_android_microsoft_launcher_alkalmazas_msn_kids","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89b6ddc3-39ba-47f8-b790-87ef029f149b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaca7717-6098-4935-b4c3-de4fadd0ac8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_android_microsoft_launcher_alkalmazas_msn_kids","timestamp":"2018. június. 08. 12:03","title":"Androidos telefonja van? A Microsoft kitalálta, hogyan követheti, hol jár és mit csinál a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae00f3a0-c77e-4195-ac08-5b81041e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit üzletember 77 éves korában halt meg tüdőrákban. Peter Stringfellow klubjai Anglia- és Amerika-szerte is népszerűek voltak, szórakozóhelyein fellépett többek között a Beatles, a The Kinks, Tina Turner, a Pink Floyd és Elton John is. ","shortLead":"A brit üzletember 77 éves korában halt meg tüdőrákban. Peter Stringfellow klubjai Anglia- és Amerika-szerte is...","id":"20180607_Meghalt_Peter_Stringfellow_legendas_szorakozohelyek_alapitoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae00f3a0-c77e-4195-ac08-5b81041e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c689a-1abe-4093-8898-20b962fd8634","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Meghalt_Peter_Stringfellow_legendas_szorakozohelyek_alapitoja","timestamp":"2018. június. 07. 14:40","title":"Meghalt Peter Stringfellow, legendás szórakozóhelyek alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cdfeb7-4b62-4c10-b646-21b2c7b65475","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keréktárcsából bográcsozót és hasonlókat láttunk már, de egy kombiból átalakított pizzasütőt még nem.","shortLead":"Keréktárcsából bográcsozót és hasonlókat láttunk már, de egy kombiból átalakított pizzasütőt még nem.","id":"20180606_pizzasuto_ford_mondeo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42cdfeb7-4b62-4c10-b646-21b2c7b65475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed6185d-599a-4398-bd61-3bec7f5393aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_pizzasuto_ford_mondeo","timestamp":"2018. június. 06. 16:16","title":"Street food minimál: pizzakemenceként végezte ez a Ford Mondeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","shortLead":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","id":"20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4300ae7c-a388-4843-b784-6e1ae21f86cc","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","timestamp":"2018. június. 06. 18:29","title":"Orosz, amerikai és német űrhajóst lőttek ki az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]