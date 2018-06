Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szabó János és Vinícius Paulo is szerephez jut a védelemben.","shortLead":"Szabó János és Vinícius Paulo is szerephez jut a védelemben.","id":"20180606_ezzel_a_kezdovel_megy_neki_leekens_a_feheroroszoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750a514f-c599-4607-a831-d191a302bd96","keywords":null,"link":"/sport/20180606_ezzel_a_kezdovel_megy_neki_leekens_a_feheroroszoknak","timestamp":"2018. június. 06. 18:31","title":"Ezzel a kezdővel megy neki Leekens a fehéroroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt héten élesedett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete. Önnek sikerült rá felkészülnie, vagy még maradtak nyitott kérdések? ","shortLead":"A múlt héten élesedett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete. Önnek sikerült rá felkészülnie, vagy még maradtak...","id":"20180606_gdpr_kerdoiv_adozona","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6d5d18-e828-441d-830b-bdc3f937e89a","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_gdpr_kerdoiv_adozona","timestamp":"2018. június. 06. 18:08","title":"És önt felkészülten érte a GDPR?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói személyes adatait. Miket is osztott meg rólunk a közösségi oldal a vállalatokkal?","shortLead":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói...","id":"20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925c826d-a6a4-4b68-b6dd-15a4ec745667","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. június. 07. 12:03","title":"Mégis milyen adatokat küldött el rólunk titokban a Facebook a mobilgyártóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harlemi állapotokra panaszkodott a vasutas szakszervezet, a MÁV most válaszolt. Tavaly átlagosan négynaponta támadtak ellenőrre, egy vonalon volt az összes eset több mint harmada.","shortLead":"Harlemi állapotokra panaszkodott a vasutas szakszervezet, a MÁV most válaszolt. Tavaly átlagosan négynaponta támadtak...","id":"20180606_Elarulta_a_MAV_melyik_vonalakon_tamadjak_meg_a_legtobb_kalauzt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b18f9-2948-4d69-957d-32a118cb9e33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Elarulta_a_MAV_melyik_vonalakon_tamadjak_meg_a_legtobb_kalauzt","timestamp":"2018. június. 06. 16:52","title":"Elárulta a MÁV, melyik vonalakon támadják meg a legtöbb kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09454304-e625-4437-8303-4d046f850678","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két exminiszter, Lázár János és Fazekas Sándor is a mezőgazdasági bizottságba ült be, velük ment az agrártárca egykori államtitkára, Czerván György is. Elnöki posztot egyikük sem kapott, de lesz dolguk bőven, az ágazatra jó sok pénzt szánt a kormány.","shortLead":"Két exminiszter, Lázár János és Fazekas Sándor is a mezőgazdasági bizottságba ült be, velük ment az agrártárca egykori...","id":"20180606_Exminiszterek_egy_csapatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09454304-e625-4437-8303-4d046f850678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148cd26-d650-4fff-b88b-8d3ad6b622fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Exminiszterek_egy_csapatban","timestamp":"2018. június. 06. 16:09","title":"Lázár, Fazekas, Czerván: ütős hármas a parlamenti agrárcsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiszámíthatatlanul alkudozó üzletemberként hirdetett kereskedelmi háborút Donald Trump az USA legfontosabb szövetségesei és gazdasági riválisa, Kína ellen. Elképzelhető a büntetővámok eszkalációja, az amerikai fenyegetés előtti meghátrálás, de Trump hangulatváltása is.\r

","shortLead":"Kiszámíthatatlanul alkudozó üzletemberként hirdetett kereskedelmi háborút Donald Trump az USA legfontosabb...","id":"20180607_Az_elso_lovesek_Amerika_es_Europa_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b349ef-8616-48c9-9453-a29ee4339518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Az_elso_lovesek_Amerika_es_Europa_kozott","timestamp":"2018. június. 07. 14:18","title":"Az első lövések Amerika és Európa között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dcaf1b-1134-4446-a33a-55f445071521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván az áruszállításban is egyre nagyobb szerepet kapnak majd az ilyen tiszten elektromos haszonjáművek.","shortLead":"Nyilván az áruszállításban is egyre nagyobb szerepet kapnak majd az ilyen tiszten elektromos haszonjáművek.","id":"20180607_mercedes_freightliner_elektromos_kamion","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94dcaf1b-1134-4446-a33a-55f445071521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf602eca-9a50-4c83-bdeb-ac695fd14649","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_mercedes_freightliner_elektromos_kamion","timestamp":"2018. június. 07. 10:22","title":"Formára is elég menők a Mercedes tisztán elektromos kamionjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d342c093-c33b-4ce5-9a80-cae8a9e0b61d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os és A7-es Audikról is kiderült, hogy manipulálták a károsanyag-kibocsátási értékeiket.","shortLead":"Az A6-os és A7-es Audikról is kiderült, hogy manipulálták a károsanyag-kibocsátási értékeiket.","id":"20180606_Visszahivnak_hatvanezer_Audit_karosanyagkibocsatasi_manipulacio_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d342c093-c33b-4ce5-9a80-cae8a9e0b61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0557e5c7-b2c4-44c2-8043-dab0339cde9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Visszahivnak_hatvanezer_Audit_karosanyagkibocsatasi_manipulacio_miatt","timestamp":"2018. június. 06. 18:52","title":"Folytatódik a dízelbotrány – visszahívnak hatvanezer Audit Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]