[{"available":true,"c_guid":"796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján egy macska berohant a pályára.","shortLead":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő...","id":"20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2893fe6a-3feb-41d4-896c-66217f36b4c9","keywords":null,"link":"/sport/20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Drágán megfizet a macska miatt a Besiktas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b3c175-0f94-441f-a281-edd6cb5a5457","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jelezték, nem adtak ki ezzel kapcsolatban semmit, egyszer csak bejelentették, hogy kész van. Ez a gyors története a Microsoft új, ingyenes játékának, amely a padlógáz szerelmeseinek kedvez, és amely egyre több országban válik letölthetővé. Ha Windows 10-et használ, hamarosan ön is megkaphatja.","shortLead":"Nem jelezték, nem adtak ki ezzel kapcsolatban semmit, egyszer csak bejelentették, hogy kész van. Ez a gyors története...","id":"20180607_microsoft_studios_windows_10_miami_streets_autoversenyzos_jatek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b3c175-0f94-441f-a281-edd6cb5a5457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e68966-7d6b-4bfa-aa2c-292f3e81c015","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_microsoft_studios_windows_10_miami_streets_autoversenyzos_jatek","timestamp":"2018. június. 07. 20:03","title":"A Microsoft titokban csinált egy ingyenes játékot azoknak, akiknek Windows 10 van a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem lett mindenki kedvence.","shortLead":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem...","id":"20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5a3e8-a911-40a4-968c-fa99b4196a60","keywords":null,"link":"/elet/20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Akik nem szeretik a brokkolit, most már a kávéjukkal együtt is megihatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cca5a8-9e5c-416d-b735-c3cff5b9efbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5 és 7 milliárdos nyereséget könyveltek el tavaly a nagy állami közműcégek. Évek óta a világpiaci árnál drágábban adják el a villanyt és a gázt.","shortLead":"5 és 7 milliárdos nyereséget könyveltek el tavaly a nagy állami közműcégek. Évek óta a világpiaci árnál drágábban adják...","id":"20180606_Milliardos_nyereseget_termeltek_tavaly_az_allami_kozmucegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50cca5a8-9e5c-416d-b735-c3cff5b9efbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6559fa-1e6a-485d-84fd-8d7b70054dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Milliardos_nyereseget_termeltek_tavaly_az_allami_kozmucegek","timestamp":"2018. június. 06. 21:24","title":"Hiába a rezsicsökkentés, milliárdos profitjuk volt az állami közműcégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük gályáznak a diplomások is. Fiókban maradt az a terv, amit tavaly áprilisig kellett kidolgoznia a Belügyminisztériumnak arra, hogyan lehetséges az itt dolgozók állományba vétele. Vannak más furcsaságok is.","shortLead":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük...","id":"20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323fe91-06c4-45f3-944c-0819f6d19eeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","timestamp":"2018. június. 06. 15:00","title":"Diplomás közmunka éhbérét: \"Kultúrkubikos vagyok ötvenezerért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198122ed-0499-4cfd-980a-97ef628d5d44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aktív időskor, ugyebár. ","shortLead":"Aktív időskor, ugyebár. ","id":"20180607_Ennel_jobb_ma_nem_lesz_brutalis_tancot_nyomott_le_egy_idos_par_a_Got_Talentben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=198122ed-0499-4cfd-980a-97ef628d5d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66174c5a-2a54-4a7d-a6b7-6adbe1a37a90","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Ennel_jobb_ma_nem_lesz_brutalis_tancot_nyomott_le_egy_idos_par_a_Got_Talentben","timestamp":"2018. június. 07. 14:23","title":"Ennél jobb ma nem lesz: brutális táncot nyomott le egy idős pár a Got Talentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd, az ugyanilyen névvel már működő rádiókat pedig átnevezik. A jelek szerint a nyertes cég útjába nem gördített túl sok akadályt az NMHH Médiatanácsa, a vesztes pedig bíróságra ment. ","shortLead":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd...","id":"20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca440990-e38f-47c1-8101-b487ce769ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","timestamp":"2018. június. 06. 12:10","title":"24.hu: Legkésőbb jövő héten megszólal az új országos rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt kormányváltást. Azt már 2014-ben is tudta, hogy az MSZP-ben vannak fideszes hatások, de hogy az LMP-ben is, csak nemrég derült ki számára. Szerinte a Fidesz a kampányban nem megszólította a népet, hanem félelmet keltett az emberekben, róla pedig szám szerint 800 magánéleti lejárató cikket közöltek.","shortLead":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt...","id":"20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a83d0-160b-439a-8c6a-8c872f3b3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","timestamp":"2018. június. 07. 08:40","title":"Juhász Péter: Az MSZP-t a Fidesz pénzeli és az LMP-t is befolyásolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]