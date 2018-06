Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c7f48fa-6f2d-442a-b448-6a35e32dc0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mintegy 600 otthon semmisült meg a Hawaii nagy szigetén a május elején kitört Kilaeua vulkánból áramló lávától – közölte a nagy sziget polgármestere, Harry Kim csütörtökön.","shortLead":"Mintegy 600 otthon semmisült meg a Hawaii nagy szigetén a május elején kitört Kilaeua vulkánból áramló lávától –...","id":"20180608_Hatszaz_otthon_semmisult_meg_a_hawaii_vulkankitoresben_tobb_millio_dollar_a_kar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c7f48fa-6f2d-442a-b448-6a35e32dc0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c11726-71be-41a2-ba49-c1fb8fb7401b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180608_Hatszaz_otthon_semmisult_meg_a_hawaii_vulkankitoresben_tobb_millio_dollar_a_kar","timestamp":"2018. június. 08. 09:37","title":"Hatszáz otthon semmisült meg a hawaii vulkánkitörésben, több millió dollár a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Illiberalizmus helyett kereszténydemokrácia – szóban. De mi ez valójában? Többen állítják, hogy Európában már tulajdonképpen nem is létezik a kereszténydemokrácia. Itthon pedig több egyház is figyelmeztette Orbán Viktort, hogy ne forduljon vissza a Horthy-éra felé.","shortLead":"Illiberalizmus helyett kereszténydemokrácia – szóban. De mi ez valójában? Többen állítják, hogy Európában már...","id":"20180606_Orban_keresztenydemokraciaja_koszono_viszonyban_sincs_a_valosaggal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03b9af-a322-4e25-acab-47622a4eaa6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Orban_keresztenydemokraciaja_koszono_viszonyban_sincs_a_valosaggal","timestamp":"2018. június. 06. 17:00","title":"Orbán épp a kereszténydemokrácia lényegét tagadja: az ugyanis liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de82c98-bc9f-41a1-9505-9be40d23d3ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 37 éves kajakozó a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy életet adott második kisfiának, aki a Dániel nevet kapta.","shortLead":"A 37 éves kajakozó a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy életet adott második kisfiának, aki a Dániel nevet...","id":"20180606_fazekas_zur_krisztina_masodik_gyermeke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6de82c98-bc9f-41a1-9505-9be40d23d3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2529da37-e1bf-42ba-bb0a-99fbe74b207c","keywords":null,"link":"/elet/20180606_fazekas_zur_krisztina_masodik_gyermeke","timestamp":"2018. június. 06. 18:44","title":"Megmutatta a világnak második gyermekét Fazekas-Zur Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kényszerleszállást hajtott végre egy ausztráliai belföldi járat csütörtök éjszaka, mert az egyik utas, egy nő kiabálni kezdett, majd azzal fenyegetőzött, hogy megöli a járaton lévőket. ","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre egy ausztráliai belföldi járat csütörtök éjszaka, mert az egyik utas, egy nő kiabálni...","id":"20180608_Bekattant_utas_miatt_landolnia_kellett_egy_ausztral_gepnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598c7dc8-2f94-4305-8173-057645c4f407","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Bekattant_utas_miatt_landolnia_kellett_egy_ausztral_gepnek","timestamp":"2018. június. 08. 05:39","title":"Bekattant utas miatt landolnia kellett egy ausztrál gépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem lett mindenki kedvence.","shortLead":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem...","id":"20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5a3e8-a911-40a4-968c-fa99b4196a60","keywords":null,"link":"/elet/20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Akik nem szeretik a brokkolit, most már a kávéjukkal együtt is megihatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4def65ff-883d-4ab6-82d8-cf9ed607187d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért ciki egy férfinak, ha vannak feminin vonásai, és miért nem ciki egy nőnek, ha vannak maszkulin tulajdonságai? Ez a kérdés is felmerült a HVG EXTRA Pszichológia Szalon kerekasztal beszélgetésén, amelyet a magazin legfrissebb száma kapcsán rendeztek. Az esten ezen túl szó esett még férfipusziról, szégyenről és a szabad akaratból elvégzett vasalásról.



","shortLead":"Miért ciki egy férfinak, ha vannak feminin vonásai, és miért nem ciki egy nőnek, ha vannak maszkulin tulajdonságai...","id":"20180607_A_szabadsag_megelesehez_kell_a_legnagyobb_batorsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4def65ff-883d-4ab6-82d8-cf9ed607187d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d687c5e1-c575-4488-86d2-cf79a0bb97b6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180607_A_szabadsag_megelesehez_kell_a_legnagyobb_batorsag","timestamp":"2018. június. 07. 12:52","title":"„A szabadság megéléséhez kell a legnagyobb bátorság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","shortLead":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","id":"20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7bf542-148c-405f-9585-e76236f943b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","timestamp":"2018. június. 06. 13:15","title":"A bukott spanyol miniszterelnök inkább felhagy a politizálással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02a9aea-845d-4cc0-8b90-593bd2a650f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történetének 89 esztendeje alatt a magyar szellemiség „legzökkenőmentesebb” ünnepére a politika hol nyíltan, hol burkoltabban telepedett rá. Ez nem a tekintélyes könyvtárat megtöltő újdonságok összetételén mérhető le igazán, hanem az éppen elhangzó megnyitóbeszédeken.","shortLead":"Történetének 89 esztendeje alatt a magyar szellemiség „legzökkenőmentesebb” ünnepére a politika hol nyíltan, hol...","id":"20180607_Unnepi_konyvhet_beszedek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e02a9aea-845d-4cc0-8b90-593bd2a650f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef513542-0e14-4f84-8b6a-49b0a4a34456","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Unnepi_konyvhet_beszedek","timestamp":"2018. június. 07. 16:47","title":"Így vonult végig a történelem az Ünnepi könyvhét nyitóbeszédein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]