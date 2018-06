Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2013-ban volt ekkora drágulás, mint most. Leginkább a benzin, valamint az alkohol és a dohány ára nőtt.","shortLead":"Utoljára 2013-ban volt ekkora drágulás, mint most. Leginkább a benzin, valamint az alkohol és a dohány ára nőtt.","id":"20180608_Ot_eve_nem_volt_ekkora_az_inflacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d73c42-7738-4d45-af92-b901e7ec005e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Ot_eve_nem_volt_ekkora_az_inflacio","timestamp":"2018. június. 08. 09:34","title":"Öt éve nem volt ekkora az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Az imprózásban lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át játszunk\" – így foglalják össze a 15 éve speciális színházat játszó Momentán Társulat tagjai a műfaj szépségeit.","shortLead":"\"Az imprózásban lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen...","id":"20180607_Momentan_Tarsulat_improvizacios_szinhaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68529aa5-7505-43b1-b8cc-36ce4aeb0e83","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Momentan_Tarsulat_improvizacios_szinhaz","timestamp":"2018. június. 07. 15:58","title":"\"A társadalom tele van szorongással, mi oldani próbáljuk ezt, nem fokozni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel számolhatnak a Budapesten működő kereskedők, vendéglősök, más vállalkozások - írta szombati számában a Magyar Idők.","shortLead":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel...","id":"20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac4377-bd00-4885-a073-efbbcda84822","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","timestamp":"2018. június. 09. 10:33","title":"Nagyszabású razziába kezd hétfőtől a NAV Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte értékeit. Az elkövető és egyik társa már rendőrkézen van, harmadik társuk elfogásában a lakosság segítségét kéri a rendőrség.","shortLead":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte...","id":"20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb380e-5038-4416-b99e-0b87c167e76b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 07. 13:08","title":"Kirabolta, megölte az idős embert, társait keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847ca1e3-d850-4331-a094-91701dc80475","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem üzemszerű, de azért időnként előfordul az a műszaki hiba, amely miatt néhány órán át nem tudott repülőgépeket fogadni a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A problémát normál esetben észre sem vehették volna az utasok – de most még éppen rosszkor jött.","shortLead":"Nem üzemszerű, de azért időnként előfordul az a műszaki hiba, amely miatt néhány órán át nem tudott repülőgépeket...","id":"20180608_bud_ferihegy_nem_fogad_repuloket_budapesti_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_budapest_airport_serult_futopalya_aszfalt_lhbp","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847ca1e3-d850-4331-a094-91701dc80475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50709058-fca2-456f-a7df-86ee35f3898a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_bud_ferihegy_nem_fogad_repuloket_budapesti_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_budapest_airport_serult_futopalya_aszfalt_lhbp","timestamp":"2018. június. 08. 10:23","title":"Miért állt le Ferihegy? „Nem csak az alvállalkozók dolgoznak a repülőtéren, hanem Murphy is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3369c62-bf42-4f2d-aa6c-d78ffccd310d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nyílt támadást intézett a kormány az igazságszolgáltatás függetlensége ellen: az alaptörvény módosításával létrehozná házi bíróságát, az ítélkezők számára pedig azt is előírná, hogyan kell értelmezniük a jogszabályokat.","shortLead":"Nyílt támadást intézett a kormány az igazságszolgáltatás függetlensége ellen: az alaptörvény módosításával...","id":"201823__alaptorvenymodositas__kulonbirosagok__leckeztetes__talar_sullyedt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3369c62-bf42-4f2d-aa6c-d78ffccd310d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004ea239-d4bd-49e4-b053-343885490e39","keywords":null,"link":"/itthon/201823__alaptorvenymodositas__kulonbirosagok__leckeztetes__talar_sullyedt","timestamp":"2018. június. 09. 10:00","title":"Jogi kényszerzubbonyt készül adni a kormány a bírókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b3c175-0f94-441f-a281-edd6cb5a5457","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jelezték, nem adtak ki ezzel kapcsolatban semmit, egyszer csak bejelentették, hogy kész van. Ez a gyors története a Microsoft új, ingyenes játékának, amely a padlógáz szerelmeseinek kedvez, és amely egyre több országban válik letölthetővé. Ha Windows 10-et használ, hamarosan ön is megkaphatja.","shortLead":"Nem jelezték, nem adtak ki ezzel kapcsolatban semmit, egyszer csak bejelentették, hogy kész van. Ez a gyors története...","id":"20180607_microsoft_studios_windows_10_miami_streets_autoversenyzos_jatek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b3c175-0f94-441f-a281-edd6cb5a5457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e68966-7d6b-4bfa-aa2c-292f3e81c015","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_microsoft_studios_windows_10_miami_streets_autoversenyzos_jatek","timestamp":"2018. június. 07. 20:03","title":"A Microsoft titokban csinált egy ingyenes játékot azoknak, akiknek Windows 10 van a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f6f2d-4af7-40bc-839c-5ba4ae81bbc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új ciklusban új vagyonnyilatkozatot kell leadni, így össze lehet vetni, a tavalyi évhez képest júniusig hogyan változott a miniszterelnök vagyoni helyzete.","shortLead":"Az új ciklusban új vagyonnyilatkozatot kell leadni, így össze lehet vetni, a tavalyi évhez képest júniusig hogyan...","id":"20180608_Orban_Viktornak_fogy_a_megtakaritasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f6f2d-4af7-40bc-839c-5ba4ae81bbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481a018b-1185-4d4e-8c5e-e9780b4f2cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Orban_Viktornak_fogy_a_megtakaritasa","timestamp":"2018. június. 08. 00:09","title":"Orbán Viktornak fogy a megtakarítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]