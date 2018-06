Intődy Gábor arról beszélt, hogy eljutnak ugyan a hűsítő édességek a boltokba, de hamar kifogyhatnak a kereskedők a készletekből.

Ez nem azt jelenti, ha valaki jégkrémet keres, feltétlenül üres polcokat fog látni, de azt igen, hogy gyorsabban ürülnek a készletek

-mondta a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára az InfoRádiónak. Időjárásfüggő termékről van szó, azt gondolhatnánk, örülnek a jégkrémgyártók a nagy melegnek, de Intődy Gábor elmondta, a globális felmelegedés miatt egyes minőségi alapanyagokat, például a gyümölcsöket. egyre nehezebb beszerezni.

Időnként szűkülhet a kínálat, vagy nagyon meleg napokon el is fogyhat a készlet. A kereslet növekedésén kívül ezt Magyarországon a munkaerőhiány is tetézi. Arra számítani lehet, hogy ha az alapanyagköltségek megugranak, a termékek is drágulhatnak.