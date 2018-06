Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b20b833-431c-4093-9fb8-ae2f91e0f810","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jövőre jelenik meg az ingatlanpiacon az első öt ház. Csak a külső és a belső falak készülnek a nyomtatóval, és az új technológia lehetővé teszi azt is, hogy a falakba közvetlenül beépítsék a világítás, a fűtés és a biztonsági berendezés működtetéséhez szükséges vezeték nélküli érzékelőket.","shortLead":"Jövőre jelenik meg az ingatlanpiacon az első öt ház. Csak a külső és a belső falak készülnek a nyomtatóval, és az új...","id":"20180607_3Ds_nyomtatassal_epitenek_hazakat_hollandiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b20b833-431c-4093-9fb8-ae2f91e0f810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8b0f5a-a494-474d-9c77-fb4db978c70c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_3Ds_nyomtatassal_epitenek_hazakat_hollandiaban","timestamp":"2018. június. 07. 18:52","title":"3D-s nyomtatással építenek házakat Hollandiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök felvetette, hogy vegyék vissza a Krím annektálása után kirakott Oroszországot a világ vezető gazdasági nagyhatalmait tömörítő G7-be.","shortLead":"Az amerikai elnök felvetette, hogy vegyék vissza a Krím annektálása után kirakott Oroszországot a világ vezető...","id":"20180608_Trump_ujra_szeretne_az_oroszokat_a_vilag_vezetoi_kozott_latni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2005d05-e2f8-4c6c-8d82-63a7bbed4b7b","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Trump_ujra_szeretne_az_oroszokat_a_vilag_vezetoi_kozott_latni","timestamp":"2018. június. 08. 15:28","title":"Trump újra a világ vezető hatalmai között szeretné látni az oroszokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b3c175-0f94-441f-a281-edd6cb5a5457","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jelezték, nem adtak ki ezzel kapcsolatban semmit, egyszer csak bejelentették, hogy kész van. Ez a gyors története a Microsoft új, ingyenes játékának, amely a padlógáz szerelmeseinek kedvez, és amely egyre több országban válik letölthetővé. Ha Windows 10-et használ, hamarosan ön is megkaphatja.","shortLead":"Nem jelezték, nem adtak ki ezzel kapcsolatban semmit, egyszer csak bejelentették, hogy kész van. Ez a gyors története...","id":"20180607_microsoft_studios_windows_10_miami_streets_autoversenyzos_jatek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b3c175-0f94-441f-a281-edd6cb5a5457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e68966-7d6b-4bfa-aa2c-292f3e81c015","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_microsoft_studios_windows_10_miami_streets_autoversenyzos_jatek","timestamp":"2018. június. 07. 20:03","title":"A Microsoft titokban csinált egy ingyenes játékot azoknak, akiknek Windows 10 van a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett kavicsbányáról, de lehet, hogy még egy sikeres referendum sem állítja meg a beruházást.","shortLead":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett...","id":"20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4163c5b6-1d00-4890-baa5-b03ee0ab192e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","timestamp":"2018. június. 08. 09:31","title":"„STOP kavicsbánya” – népszavazást rendeznek vasárnap Madocsán a Paks II. miatt nyitandó bányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza tónál, a Balatonon és másutt is hasonló a helyzet. Nem tisztázott egyelőre, hogy a bérelt part közterület vagy a bérlő dirigál. Őszre megoldást ígér a horgász szövetség elnöke.","shortLead":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza...","id":"20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce28ec6-ee46-4290-ae1d-85e14c4f2ab1","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","timestamp":"2018. június. 08. 07:15","title":"Kiváltják a drága horgászengedélyt, mégsem pecázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b366a4f-d173-4594-ac00-16492ee0348a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régiónkban a bolgárok a legrátermettebb sofőrök, a lengyelek és csehek barátságosan viselkednek az utakon, a magyarok pedig a legegyenletesebb sebességgel haladnak.","shortLead":"Régiónkban a bolgárok a legrátermettebb sofőrök, a lengyelek és csehek barátságosan viselkednek az utakon, a magyarok...","id":"20180608_igy_vezetunk_mi_soforok_kozlekedes_auto_forgalom_magyar_bolgar_lengyel_cseh_szlovak_tanulmany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b366a4f-d173-4594-ac00-16492ee0348a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0394485-fd0b-415a-8d9f-a93946aa0ecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_igy_vezetunk_mi_soforok_kozlekedes_auto_forgalom_magyar_bolgar_lengyel_cseh_szlovak_tanulmany","timestamp":"2018. június. 08. 06:41","title":"Így vezetünk mi: nem a magyarok a legjobb sofőrök, de kreatívak és ötletesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NHB Bank tiszta nyeresége 700 százalékkal nőtt egyetlen év alatt a 2017-es üzleti jelentés alapján. ","shortLead":"Az NHB Bank tiszta nyeresége 700 százalékkal nőtt egyetlen év alatt a 2017-es üzleti jelentés alapján. ","id":"20180607_Jol_kitomtek_milliardokkal_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd61977-a320-4dae-8e85-9d1564795e45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Jol_kitomtek_milliardokkal_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","timestamp":"2018. június. 07. 21:27","title":"Jól kitömték milliárdokkal Matolcsy unokatestvérének bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon gyakorlatilag nincs már olyan ember, aki dolgozóként vagy ügyfélként ne lenne kapcsolatban valamelyik Mészáros-céggel. A tojásrántottától az áramfogyasztáson át az olvasnivalóig az élet egyre több területén milliók számára megkerülhetetlen Orbán Viktor kormányfő barátja.","shortLead":"Magyarországon gyakorlatilag nincs már olyan ember, aki dolgozóként vagy ügyfélként ne lenne kapcsolatban valamelyik...","id":"20180607_Battonyatol_Nemesmedvesig_igy_szallta_meg_Meszaros_cegbirodalma_Magyarorszagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44468bf6-7f72-4c92-af3d-ed38dee7bf85","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Battonyatol_Nemesmedvesig_igy_szallta_meg_Meszaros_cegbirodalma_Magyarorszagot","timestamp":"2018. június. 07. 17:01","title":"Battonyától Nemesmedvesig: így szállta meg Mészáros cégbirodalma Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]