Nem akarták elaltatni az északról gyalogló medvét, de a nyomait követő szakemberek úgy láttak, hogy a Szegedhez közeli kisváros lakott területe felé közelít a három évesre saccolt mackó.

Közben a közösségi oldalon már civilek is szervezték a medve lest, nincs kizárva, hogy a természetvédelmi szakemberek a „civil vadászatnak” is szerettek volna véget vetni, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg. Eredetileg az időről-időre tanácskozó szakemberek nem akarták elaltatni a medvét, azt tartották volna szerencsésnek, ha maga a medve átsétál Romániába, ahol egy természetes élőhelyen folytathatta volna a barangolást.

Tegnap késő este azonban úgy tűnt, hogy lakott terület felé veszi az irányt, de közben már a közösségi oldalon is nyomon követhető volt, hogy néhányan medve lesre indulnak. A szakemberekhez csapódott a helyi Jobbik képviselője, Dudás Zoltán néhány videót is készített a helyszínen.

A kaland véget ért, a mackót visszaszállítják a Bükki nemzeti Park területére.