[{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un észak-koreai elnökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un...","id":"20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c75aa-1f78-420b-a8c4-8bc91d1319a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","timestamp":"2018. június. 09. 18:38","title":"Trump melegít a szingapúri csúcstalálkozóra, mely szerinte sikeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több délkeleti járásra másodfokú riasztást adtak ki heves zivatarok veszélye miatt szombaton délben. Az érintett területeken a következő órákban is lehet viharos szél, jégeső.","shortLead":"Több délkeleti járásra másodfokú riasztást adtak ki heves zivatarok veszélye miatt szombaton délben. Az érintett...","id":"20180609_Ma_is_rank_szakadhat_az_eg_masodfoku_riasztast_adtak_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddec11d9-a534-4a10-8336-787bda92ad66","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ma_is_rank_szakadhat_az_eg_masodfoku_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2018. június. 09. 13:26","title":"Ma is ránk szakadhat az ég, másodfokú riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_A_net_nepe_mar_Orbant_is_rarakta_a_tokeletes_G7kepre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefac972-c23c-4375-be55-8171b0cb17d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_A_net_nepe_mar_Orbant_is_rarakta_a_tokeletes_G7kepre","timestamp":"2018. június. 10. 09:03","title":"A net népe már Orbánt is rárakta a tökéletes G7-képre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti, hogy olyan sokfélék. Van két elképesztően jó fej macskája, konditerembe jár, bringázik, és nem tudna barátok vagy zene nélkül élni. 29 éves. Az Amnesty International Magyarország aktivistája. Transznemű. A Pride megnyitóünnepségén elhangzott beszédét közöljük. Ahogy Nagy Szilvia (Szivárvány Misszió) mondatait is.","shortLead":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti...","id":"20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10afb44-d891-47a4-b97d-1b1e9a31a3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 21:46","title":"Horváth Noé: Rettegtem, ha elmondom a szüleimnek, akkor kitagadnak és elveszítem a családom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8624b85-daeb-465f-9526-6f541bd1afaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","timestamp":"2018. június. 10. 12:00","title":"Ez történt: kitalálták, hogyan lehet a lakásban mindenhol erős a wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f04a6cf-ec7a-4fac-a523-07ca068931d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy számban nyerhetnek új felhasználókat a GitHub konkurensei, nem mindenkinek tetszik ugyanis az, hogy a Microsoft megvásárolja a platformot.","shortLead":"Nagy számban nyerhetnek új felhasználókat a GitHub konkurensei, nem mindenkinek tetszik ugyanis az, hogy a Microsoft...","id":"20180608_microsoft_github_felvasarlas_fejlesztok_elvandorlasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f04a6cf-ec7a-4fac-a523-07ca068931d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb67134-9ae8-4680-b3f5-29442b4b49c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_microsoft_github_felvasarlas_fejlesztok_elvandorlasa","timestamp":"2018. június. 08. 17:03","title":"Nem bíznak a Microsoftban: sok fejlesztő elhagyja a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","shortLead":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","id":"20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb7afb1-1cc0-40b7-8976-da7ca7f1c7b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","timestamp":"2018. június. 09. 19:03","title":"Pórul járhatott, aki a családfája után kutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09150684-cc93-4cc9-b48c-420646565e36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-amerikai ország a 2001-eshez hasonló gazdasági összeomlást szeretné elkerülni a pénzügyi segítséggel.","shortLead":"A dél-amerikai ország a 2001-eshez hasonló gazdasági összeomlást szeretné elkerülni a pénzügyi segítséggel.","id":"20180609_50_milliard_dollaros_IMFhitel_Argentinanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09150684-cc93-4cc9-b48c-420646565e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952308f9-7314-4a1f-8ec7-22cdc310e85c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_50_milliard_dollaros_IMFhitel_Argentinanak","timestamp":"2018. június. 09. 17:12","title":"50 milliárd dolláros IMF-hitel Argentínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]